新北廉政學習推公寓大廈大小事 民眾買房租屋顧權益
為宣導公務員廉潔及公正的基本守則，新北工務局製作線上「廉政數位學習資料庫」，並推出一系列廉政影片。當中有關公寓大廈及社區電梯維管，適合租屋買房的市民一同了解。工務局長詹榮鋒期勉，公務員秉持廉潔初衷，兢兢業業、努力不懈服務市民。
工務局政風室說明，因應疫情，政風室特別製播「廉政數位學習資料庫」，邀請專業實務經驗豐富的同仁擔任講師，錄製「公寓大廈您不可不知的大小事-公共安全防護與制止方式」，以及「社區電梯管理維護」等相關影片；不管是有房子，還是準備買房或租屋的市民都能一同來觀賞，關心居住權益、安心成家。
另外，政風室也和市府政風處合作拍攝「友廉劇場」影片，特別邀請新北地檢署檢察官楊唯宏友情客串，檢廉合作同台飆戲，加強廉能教育。
詹榮鋒強調，「便民、利民、愛民」是公務機關為民服務的基本原則，希望透過「廉政數位學習資料庫」的建立，開創廉政宣導新局，貫徹「專業、廉潔、主動、服務」，讓市民與公務員都能免於觸法，進而打造「新北宜居普拉斯」。
詹榮鋒補充，同仁在疫情期間兢兢業業、努力不懈推展各項市政服務，例如翻轉五股垃圾山華麗變身「五股夏綠地」、推動人本環境「淡水亮點計畫」獲得內政部營建署「2020馬路好行評比」特優獎、串聯府中舊城區及板橋新城區的「府中美學計畫」、打造鶯歌藝術城的「三鶯文創整合計畫」、違章建築拆除大隊「天空之城」專案及違規套雅房專案、今年公寓大廈評選「最佳房寓」主題，以及從新建建築、騎樓整平至既有公共建築的改善，串連起友善的無障礙環境，使身心障礙、年長者、孕婦等都能更便利的進出及使用。
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