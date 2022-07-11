快訊

考壓克力板防飛沫、矩形喇叭擴音器 111分科測驗物理科試題與解答出爐

時間點啟疑竇 林智堅論文風暴、學者大膽猜是自家人出刀

危老重建！ 20年「神旺大飯店」 9月15日結束營業

新北廉政學習推公寓大廈大小事 民眾買房租屋顧權益

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
工務局政風室邀請經驗豐富的優秀前同仁擔任講師，錄製「社區電梯管理維護」講座。圖／新北工務局提供
工務局政風室邀請經驗豐富的優秀前同仁擔任講師，錄製「社區電梯管理維護」講座。圖／新北工務局提供

為宣導公務員廉潔及公正的基本守則，新北工務局製作線上「廉政數位學習資料庫」，並推出一系列廉政影片。當中有關公寓大廈及社區電梯維管，適合租屋買房的市民一同了解。工務局長詹榮鋒期勉，公務員秉持廉潔初衷，兢兢業業、努力不懈服務市民。

工務局政風室說明，因應疫情，政風室特別製播「廉政數位學習資料庫」，邀請專業實務經驗豐富的同仁擔任講師，錄製「公寓大廈您不可不知的大小事-公共安全防護與制止方式」，以及「社區電梯管理維護」等相關影片；不管是有房子，還是準備買房或租屋的市民都能一同來觀賞，關心居住權益、安心成家。

另外，政風室也和市府政風處合作拍攝「友廉劇場」影片，特別邀請新北地檢署檢察官楊唯宏友情客串，檢廉合作同台飆戲，加強廉能教育。

詹榮鋒強調，「便民、利民、愛民」是公務機關為民服務的基本原則，希望透過「廉政數位學習資料庫」的建立，開創廉政宣導新局，貫徹「專業、廉潔、主動、服務」，讓市民與公務員都能免於觸法，進而打造「新北宜居普拉斯」。

詹榮鋒補充，同仁在疫情期間兢兢業業、努力不懈推展各項市政服務，例如翻轉五股垃圾山華麗變身「五股夏綠地」、推動人本環境「淡水亮點計畫」獲得內政部營建署「2020馬路好行評比」特優獎、串聯府中舊城區及板橋新城區的「府中美學計畫」、打造鶯歌藝術城的「三鶯文創整合計畫」、違章建築拆除大隊「天空之城」專案及違規套雅房專案、今年公寓大廈評選「最佳房寓」主題，以及從新建建築、騎樓整平至既有公共建築的改善，串連起友善的無障礙環境，使身心障礙、年長者、孕婦等都能更便利的進出及使用。

工務局局長詹榮鋒以「工頭鋒哥的溫柔告白」角色宣傳廉政數位學習資料庫。圖／新北工務局提供
工務局局長詹榮鋒以「工頭鋒哥的溫柔告白」角色宣傳廉政數位學習資料庫。圖／新北工務局提供
獲得內政部營建署「2020馬路好行評比」特優獎的「淡水點亮計畫」影片畫面。圖／新北工務局提供
獲得內政部營建署「2020馬路好行評比」特優獎的「淡水點亮計畫」影片畫面。圖／新北工務局提供
工務局政風室邀請經驗豐富的優秀同仁擔任講師，錄製「公寓大廈您不可不知的大小事-公共安全防護與制止方式」。圖／新北工務局提供
工務局政風室邀請經驗豐富的優秀同仁擔任講師，錄製「公寓大廈您不可不知的大小事-公共安全防護與制止方式」。圖／新北工務局提供
違章建築拆除大隊「天空之城」專案及違規套雅房專案影片畫面。圖／新北工務局提供
違章建築拆除大隊「天空之城」專案及違規套雅房專案影片畫面。圖／新北工務局提供
三鶯文創整合計畫」，鶯歌美術館影片畫面。圖／新北工務局提供
三鶯文創整合計畫」，鶯歌美術館影片畫面。圖／新北工務局提供

公務員 新北 建築

延伸閱讀

振興國旅 侯友宜王惠美合作推新北、彰化旅遊優惠

民進黨反嗆侯友宜 「二等公民說」 江怡臻：無法轉移林佳龍騙新北市民事實

林佳龍轉戰新北！藍營：今年說了13次「不選」 讓新北市民情何以堪？

何博文批「坐這山望那山」 侯友宜：12年來努力守新北

相關新聞

淡水古蹟博物館辦派對 主題「牛仔勁裝瘋」

新北市立淡水古蹟博物館將於7月16日下午4時至晚間7時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「光音淡水-白宮牛仔瘋派對」，...

帆船運動不再遙不可及 八里水上運動中心推4人就包船

炎炎暑日，水上運動最是消暑，其中帆船更是時下流行活動。而新北市適合體驗帆船運動的地方，就是全運會指定帆船比賽場地的八里水...

塭仔圳第二區最後一戶5月拆除 動保處安置103隻犬貓

新北地政局推動新泰塭仔圳市地重劃工程，其中位於新莊中正路以南的第二區，原本還剩一間位在福營路上的林氏祖厝尚未搬遷。因屋主...

海岸侵蝕引發排水及交安問題 新北推二級海岸防護計畫

台北港至林口台電卸煤碼頭一帶有海岸侵蝕風險，林口區下福里不斷反應，近年有風沙造成排水及交通安全問題；新北水利局回應，已協...

線上學習差 新北暑輔成長一倍

新北市今年因疫情頻繁停課，遠距教學最多超過8成，成效卻欠佳，今年暑期國中小加強班共460班，比去年多1倍，教育局承諾全額...

玉山僑舍揭牌 盼留住僑生人才

新北玉山僑舍聯盟昨天在中和揭牌，由在台緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會、社團共同成立，除照顧來台僑生生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。