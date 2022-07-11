聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水古蹟博物館辦派對 主題「牛仔勁裝瘋」
新北市立淡水古蹟博物館將於7月16日下午4時至晚間7時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「光音淡水-白宮牛仔瘋派對」，派對期間只要民眾裝扮成西部牛仔或有牛仔元素即可免費入館，符合牛仔主題者加入本館粉絲專頁或追蹤Instagram可贈1張抽獎券，將送出價值1000元至3000元不等的美式餐廳餐劵5張。
淡水古蹟博物館將在古蹟開趴，本周末將有牛仔派對率先登場，不論是西部牛仔裝、勁辣牛仔褲或是可愛牛仔裙通通都能來狂歡，派對還特別邀請帥氣十足的騎警隊來助陣，勁裝加白馬，希望讓派對更加熱鬧。
淡古表示，除了主題裝扮外，派對還邀請新北市政府警察局騎警隊、歌手Aivee Hsu（徐悠語）及吉他演奏家Andy Ferris前來演出美國鄉村風格音樂，猶如一秒到美國，替整場派對增添氣氛，歡迎有興趣的人把握機會參加派對。
淡古指出，另外，場場秒殺的「音悅遊艇賞古蹟」將於7月13日中午12時開放搶購7月31日的情人節場次，有別於前2場的遊程，船上會有浪漫的布置，一路飽覽百年古蹟與河岸兩旁的美景，還能在船上欣賞無敵夕陽美景，想要提前與伴侶共度佳節的朋友，千萬不可錯過最後一場的包船行程，每人收費300元，每船限量40位，額滿為止。
淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，接下來7月23日、7月30日連續兩個周六還會在淡水紅毛城分別舉辦「好景聲動野餐趣」及「古堡DJ夜店趴」主題活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言