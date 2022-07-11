淡水古蹟博物館辦派對 主題「牛仔勁裝瘋」

新北市立淡水古蹟博物館將於7月16日下午4時至晚間7時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「光音淡水-白宮牛仔瘋派對」，派對期間只要民眾裝扮成西部牛仔或有牛仔元素即可免費入館，符合牛仔主題者加入本館粉絲專頁或追蹤Instagram可贈1張抽獎券，將送出價值1000元至3000元不等的美式餐廳餐劵5張。

淡水古蹟博物館將在古蹟開趴，本周末將有牛仔派對率先登場，不論是西部牛仔裝、勁辣牛仔褲或是可愛牛仔裙通通都能來狂歡，派對還特別邀請帥氣十足的騎警隊來助陣，勁裝加白馬，希望讓派對更加熱鬧。

淡古表示，除了主題裝扮外，派對還邀請新北市政府警察局騎警隊、歌手Aivee Hsu（徐悠語）及吉他演奏家Andy Ferris前來演出美國鄉村風格音樂，猶如一秒到美國，替整場派對增添氣氛，歡迎有興趣的人把握機會參加派對。

淡古指出，另外，場場秒殺的「音悅遊艇賞古蹟」將於7月13日中午12時開放搶購7月31日的情人節場次，有別於前2場的遊程，船上會有浪漫的布置，一路飽覽百年古蹟與河岸兩旁的美景，還能在船上欣賞無敵夕陽美景，想要提前與伴侶共度佳節的朋友，千萬不可錯過最後一場的包船行程，每人收費300元，每船限量40位，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，除了搭配年度主題及文化節慶推出的特展活動外，接下來7月23日、7月30日連續兩個周六還會在淡水紅毛城分別舉辦「好景聲動野餐趣」及「古堡DJ夜店趴」主題活動。