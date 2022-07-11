帆船運動不再遙不可及 八里水上運動中心推4人就包船
炎炎暑日，水上運動最是消暑，其中帆船更是時下流行活動。而新北市適合體驗帆船運動的地方，就是全運會指定帆船比賽場地的八里水上運動中心，推出4人包船體驗1小時方案。若不想運動，八里水上運動中心也設有景觀平台、木棧步道及浮動碼頭，適合民眾來遊玩。
新北體育處指出，帆船運動在很多沿海國家廣受歡迎，也是奧運的比賽項目之一。而八里水上運動中心是全運會指定的帆船比賽場地，前身為八里風帆碼頭，是國內首座專為帆船運動量身打造的河岸碼頭。
新北體育處說，帆船是很適合家庭一起同樂的水上活動，3足歲以上到75歲的民眾都可參加，為推廣帆船運動，八里水上運動中心推出4人包船體驗1小時方案，含專業教練、船隻與器材使用、行程解說導覽、保險等。
而八里水上運動中心除帆船外，還有風浪板、獨木舟、SUP等多項水域活動可體驗，皆採預約制。此外，黃色貨櫃的八里水上運動中心，設有景觀平台、艇庫、淋浴間、廁所、木棧步道及浮動碼頭，適合民眾來遊玩。
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