海岸侵蝕引發排水及交安問題 新北推二級海岸防護計畫

台北港至林口台電卸煤碼頭一帶有海岸侵蝕風險，林口區下福里不斷反應，近年有風沙造成排水及交通安全問題；新北水利局回應，已協調台電擬訂排水及防風定沙相關措施，同時也制定二級海岸防護計畫，轉移海岸侵蝕風險。

新北市淡水區沙崙里至林口區下福里約26.1公里，具有海岸侵蝕災害風險，林口區下福里長及居民自2019年9月起不斷反映，台電卸煤碼頭完工後，林口區小南灣段淤沙情況日益嚴重，造成該區排水箱涵口阻塞增加淹水潛勢，冬季時更因風沙越過堤防至公路路面，影響行車安全。

水利局回應，已召開多場協調會議以及海岸防護權責釐清，由台電公司擬訂排水口疏濬計畫以及沙灘施作防風定沙設施，以具體防護行動改善長久以來的排水及道路安全問題。

水利局指出，新北自2019年12月擬定二級海岸防護計畫，畫設防護範圍，並釐清海岸侵蝕成因、擬定調適策略、制定適當的土地利用管理及防護措施，計畫已於今年4月6日經內政部核定，市府於今年5月13日公告實施。

水利局說明，公告實施區內，因台北港及林口電廠兩個突出海岸的大型人工構造物阻滯漂沙傳遞，使得台北港至林口電廠間海岸段皆呈現侵蝕；針對這類突出的大型海岸結構設施所引發海岸地區侵蝕及淤積失衡，也將調整策略，透過沙源補償措施，轉移海岸侵蝕風險。