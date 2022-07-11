塭仔圳第二區最後一戶5月拆除 動保處安置103隻犬貓

新北地政局推動新泰塭仔圳市地重劃工程，其中位於新莊中正路以南的第二區，原本還剩一間位在福營路上的林氏祖厝尚未搬遷。因屋主飼養103隻犬貓，後續經地政局、動保處不斷溝通下，將犬隻安置於屋主認識的五股狗場後，最後一戶也於5月13日拆除完畢。

地政局指出，塭仔圳重劃區面積將近400公頃，新莊中正路以北的一區去年地上物已全數點交，中正路以南的二區內共1333間廠家，去年12月底搬遷期限到期後，3月中旬開始針對未拆除的地上物開始拆除，5月13日拆除最後一戶，該區現已全數完成點交作業。

地政局重劃科長李先智說，最後一戶為合法建物依自治條例能獲得補償金，但產權為林氏家族中的13、14人分別持有，因此目前補償金的部分尚未談妥，補償金將會存放於專戶中，待協商好後領取。

至於屋主飼養103隻犬貓，動保處表示，雖然犬隻活動正常，但院內環境髒亂，犬隻大多有皮膚疾病，動保處耗費1年多的時間與屋主溝通，終獲同意讓動保處協助遷移三合院內所有犬貓，移至屋主指定的五股狗場。