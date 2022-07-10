首創寵物長照卻被新北超車達8倍 柯文哲遭批拿貓犬作秀

台北市2016年率全國之先設立「寵物安養機構」，也就是寵物長照，但首創的台北市目前僅設立17家，新北市已有136家，被大幅超車。北市議員吳沛憶批市長柯文哲愛找毛小孩作秀，但實質政策推動不用心，呼籲市府應加速推動；北市動保處表示，今年底將增加2家，屆時將達到全區都有寵物安養機構的目標。

北市自2016年8月起訂定「台北市動物安養機構輔導要點」，讓北市毛小孩都能擁有安寧及終老照護場所，不論是慢性病、有障礙或高齡（7歲以上）寵物都在照顧範圍內，動物安養機構在取得認證後，可獲得座高20萬元開辦費補助、每人每月1000元人事補助及每月最高1萬元租金補助。

但吳沛憶發現，北市目前僅17家寵物安養機構，依服務項目可分為4級，單純提供照護的第4級有3家、可提供一般診療的第3級有11家、可提供專業診療的第2級有2家、可作為培育中心的第1級有1家。反觀新北市2019年起設立「特定寵物長照機構」，比北市晚3年，但已設立136家，是北市的8倍，其中65家為長照動物醫院、71家特定寵物長照之家。

吳沛憶指出，根據北市輔導要點，每10隻動物置照護服務員1人，從人力比可估算出北市的寵物安養機構綜計可收約690隻寵物，但根據農委會110年度全國家犬貓數量調查顯示，北市家犬總估計數為12萬6358隻、家貓10萬1635隻，共計22萬7993隻，換算下來，北市安養機構僅能照顧到千分之三的寵物。

吳說，雖然非每隻毛小孩都需要去安養機構，但比例還是過少；新北市家犬貓總數為31萬8666隻，是北市的1.4倍，雖然新北的毛小孩比較多，但寵物安養機構的需求也不至於會差到8倍。另比較雙北的規定，北市要點有明定補助，新北則沒有，但北市卻遠遠落後，顯示北市執行力有問題，呼籲動保處檢討，讓寵物安養機構設置更普及。

動保處長陳英豪表示，新北市的動物安養機構只要上一堂課就會給予證書，但不會管控後續的查核，台北北的動物安養機構除了要上滿4堂台大課程，每年也會進行查核，若未通過就不再給予補助，確保安養機構能給予有慢性病、有障礙的高齡寵物有品質且確實效用的照護。

針對北市僅17家，新北卻有136間，陳英豪表示，除了上述原因外，還要經過篩選，因此數量上才會有差距，目前北市12區僅剩大同區及北投區尚未有寵物安養機構，但預計今年底將會設置至少2家，屆時達到全區都有寵物安養機構。