八里下罟子漁港二期浮動碼頭動工 地方盼串連觀光

新北市八里下罟子漁港於2020年完成一期浮動碼頭工程，新北市政府今年規畫興建第二期5座浮動碼頭及26間鋼筋混凝土構造漁具倉庫並利用倉庫頂樓建置景觀平台，串聯現有自行車道及新闢完成台的61線連絡道藍海街。民代認為，此舉將串聯八里觀光景點，對此樂觀其成。

新北市長侯友宜市今日出席下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭開工儀式。下罟子漁港約有200艘漁船停泊，每年約16萬航次，主要以捕獲鰻魚苗、吻仔魚、黑鯛、鰆魚、午仔魚為主，為解決漁民潮差不便問題，2020年在南碼頭設置6座浮動碼頭，今年將於東碼頭再新建5座浮動碼頭及新建26間漁具倉庫。

漁民葉金海表示，感謝市府團隊對漁民的幫助，以往碼頭潮差達3公尺，漁民上下舢舨船須攀爬港區直立岸壁邊的舊輪胎，常有落水或手機常掉到海裡情形， 前年市府修建浮動碼頭，舢舨船可以先停靠岸邊把漁獲吊起，人再走階梯上岸，現在漁具倉庫和浮動碼頭二期要動土，以後漁民安全和漁具就更有保障。

新北市農業局表示，本次工程經費為3700萬，預計於今年底完工，後續交由漁會管理，每間倉庫將視需求，提供給多位漁民共用。漁具倉庫以人工漆畫將融合特色舢舨圖騰，也在屋頂設置景觀平台，讓民眾賞夕陽及海景，促進漁港轉型帶動觀光，同時以手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，每年約可減少1萬5000度用電，不僅省電耐用更節能。

新北市長侯友宜表示，市府本次預計透過下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升，大幅改善原有漁具擺放空間 不足環境髒亂等問題，解決漁民長期困擾並搭配手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，不僅省電耐用更節能，還融入美學概念有效提升港區整體視覺品質及景觀特色，增設景觀平台兼具休憩功能可一覽港區美景，串聯自行車道及藍海街更將成為八里新景點，藉由下罟子漁港轉型改變帶動地方觀光發展。

新北市漁業處表示，今年下半年不僅下罟子漁港漁具倉庫工程開工，還將延續先前廣受好評之南碼頭浮動碼頭設置，辦理第二期東碼頭浮動碼頭新建工程 ，漁業處始終都在傾聽在地聲音，改善漁港設施使漁民具有更安全的作業環境，並打造在地特色，使漁港兼具觀光價值。