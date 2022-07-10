多國僑友會共創玉山僑舍今揭牌 盼為台留更多僑生人才

位於新北的玉山僑舍聯盟今成立揭牌，盼照顧來台僑生生活等需求，未來還將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合，要為台灣留住更多僑生人才；市長侯友宜表示，新北有眾多僑生，感謝玉山僑舍協助及付出，讓僑生盡快融入台灣在地生活及就業。

「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，除玉山僑舍聯盟理事長周永明出席外，侯友宜、僑務委員會政務副委員長徐佳青、立委羅美玲、前立委林麗蟬及在地民代等皆出席祝賀。

玉山僑舍聯盟理事長周永明表示，自己因過來人身分了解僑生在台困境，感恩過去自己所受各種幫助，盼藉由玉山僑舍照顧來台僑生生活及升學。非常感佩在台華僑團結力量，各領域人士積極參與付出，相信透過提供急難救助、抵台求學住宿等服務，為台灣留住更多僑生人才。

玉山僑舍聯盟秘書長王興惠說明，玉山僑舍未來將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合，藉此強化在台僑生學習、社交、就業並適應在地生活；業務宣傳上沒有問題，因為玉山僑舍成員都是各校僑領，再加上完整的志工網，都能跟大專院校及各級學校學生保持聯絡。

侯友宜表示，新北境內有閩、客、原住民及新住民等，目前就讀新北市大專校院僑生有1493人、高中職1172人、國中小75人，共2740人。感謝玉山僑舍聯盟成立玉山僑舍，規畫豐富課程及輔導關懷系統，協助僑生盡快融入台灣在地生活及就業，是安定各界僑生重要力量。

徐佳青表示，玉山僑舍有50多個床位為僑生服務，要謝謝僑舍的付出，近年政府也為僑生推出一連串相關政策，像產學合作專班或一般大學班級，僑生工作滿五年，就能申請永久居留證，要打造僑生人才大聯盟。

馬來西亞僑生林偉康分享，自己正就讀台大生化科技所碩士班二年級，之前剛到台灣時面臨生活適應及求學挑戰，很高興看到聯盟整合僑界資源為僑生打造僑舍，不僅可成為同學在台第二個家，也可成為彼此互相交流學習成長的場域，讓僑生求學及生活更多采多姿。