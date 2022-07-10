快訊

獨／陳時中選定了 知情人士：找吳思瑤當競選總幹事

20多歲酗酒男確診亡 8歲童染疫「腦血管病變」中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多國僑友會共創玉山僑舍今揭牌 盼為台留更多僑生人才

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今由玉山僑舍聯盟理事長周永明、新北市長侯友宜等人共同揭牌。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今由玉山僑舍聯盟理事長周永明、新北市長侯友宜等人共同揭牌。記者李成蔭／攝影

位於新北的玉山僑舍聯盟今成立揭牌，盼照顧來台僑生生活等需求，未來還將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合，要為台灣留住更多僑生人才；市長侯友宜表示，新北有眾多僑生，感謝玉山僑舍協助及付出，讓僑生盡快融入台灣在地生活及就業。

「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，除玉山僑舍聯盟理事長周永明出席外，侯友宜、僑務委員會政務副委員長徐佳青、立委羅美玲、前立委林麗蟬及在地民代等皆出席祝賀。

玉山僑舍聯盟理事長周永明表示，自己因過來人身分了解僑生在台困境，感恩過去自己所受各種幫助，盼藉由玉山僑舍照顧來台僑生生活及升學。非常感佩在台華僑團結力量，各領域人士積極參與付出，相信透過提供急難救助、抵台求學住宿等服務，為台灣留住更多僑生人才。

玉山僑舍聯盟秘書長王興惠說明，玉山僑舍未來將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合，藉此強化在台僑生學習、社交、就業並適應在地生活；業務宣傳上沒有問題，因為玉山僑舍成員都是各校僑領，再加上完整的志工網，都能跟大專院校及各級學校學生保持聯絡。

侯友宜表示，新北境內有閩、客、原住民及新住民等，目前就讀新北市大專校院僑生有1493人、高中職1172人、國中小75人，共2740人。感謝玉山僑舍聯盟成立玉山僑舍，規畫豐富課程及輔導關懷系統，協助僑生盡快融入台灣在地生活及就業，是安定各界僑生重要力量。

徐佳青表示，玉山僑舍有50多個床位為僑生服務，要謝謝僑舍的付出，近年政府也為僑生推出一連串相關政策，像產學合作專班或一般大學班級，僑生工作滿五年，就能申請永久居留證，要打造僑生人才大聯盟。

馬來西亞僑生林偉康分享，自己正就讀台大生化科技所碩士班二年級，之前剛到台灣時面臨生活適應及求學挑戰，很高興看到聯盟整合僑界資源為僑生打造僑舍，不僅可成為同學在台第二個家，也可成為彼此互相交流學習成長的場域，讓僑生求學及生活更多采多姿。

另外，新北經發局也針對全市東南亞及南亞餐廳做盤點與探訪，並推出電子手冊（https://reurl.cc/d2YqZM），要讓僑生能回味故鄉味；新北教育局則說，現正值續規動僑校締結國際數位學伴，增進學生國際視野，並讓海外僑生認識台灣文化。

「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，新北市長侯友宜出席致詞。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，新北市長侯友宜出席致詞。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，在台僑生們與玉山僑舍聯盟理事長周永明、新北市長侯友宜開心合照。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，在台僑生們與玉山僑舍聯盟理事長周永明、新北市長侯友宜開心合照。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，僑務委員會政務副委員長徐佳青出席並致詞。記者李成蔭／攝影
「玉山僑舍」由在台的緬甸、泰國、馬來西亞、印尼、越南及寮國華僑校友會及社團等共同成立，今並舉行牌開幕活動，僑務委員會政務副委員長徐佳青出席並致詞。記者李成蔭／攝影

玉山 馬來西亞

延伸閱讀

何博文批「坐這山望那山」 侯友宜：12年來努力守新北

帶領藍營輔選？ 侯友宜：有需要就會南下「並肩作戰」

不可把新北市民當成二等公民 侯友宜：這些年改變很多

蔡英文用行政資源輔選？ 侯友宜：新北市民看得清楚

相關新聞

用攝影的角度 重新看見台北

攝影，是一種觀察的藝術，來自日本的飯店經理人安田夏樹，在寓居台北的8年期間，常於閒暇時帶著相機拍下各地街景，並將這些照片取名為「CRAZY TAIWAN」，呈現出他口中奇特又瘋狂的台灣，讓我們得以跟著安田的鏡頭，從觀景窗中觀察城市日常百態，感受台北的獨特魅力。

台北二次元世界！用漫畫的想像 打造城市舞台

近年越來越多台灣漫畫家將在地元素納入創作素材，城市街景、庶民打扮、軼聞趣事等都成為漫畫故事的一部分，讓漫畫世界不僅是想像力奔馳的場域，也成為讀者穿梭古今、踏尋生活回憶的想像空間。台北其實也早已成為本地漫畫家筆下的故事場景...

八里下罟子漁港二期浮動碼頭動工 地方盼串連觀光

新北市八里下罟子漁港於2020年完成一期浮動碼頭工程，新北市政府今年規畫興建第二期5座浮動碼頭及26間鋼筋混凝土構造漁具...

多國僑友會共創玉山僑舍今揭牌 盼為台留更多僑生人才

位於新北的玉山僑舍聯盟今成立揭牌，盼照顧來台僑生生活等需求，未來還將提供培訓課程、聯誼活動及企業人才媒合，要為台灣留住更...

侯友宜至八里與里長座談 允諾解決電纜地下化問題

新北市長侯友宜今日上午率市府團隊至八里區公所與里長座談，歷經3次行動治理，八里已陸續完成仁愛路瓶頸打通、下罟子漁港聯外道...

北市20家知名企業釋出745職缺 月薪上看4.2萬元

北市勞動局就業服務處於7月11日至7月15日，邀集20家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出745個工作機會，其中住宿餐飲業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。