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北市20家知名企業釋出745職缺 月薪上看4.2萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局下周邀集20家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出745個工作機會，最高月薪上看4.2萬元。圖／北市就服處提供
北市勞動局下周邀集20家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出745個工作機會，最高月薪上看4.2萬元。圖／北市就服處提供

北市勞動局就業服務處於7月11日至7月15日，邀集20家知名企業舉辦現場徵才活動，共釋出745個工作機會，其中住宿餐飲業占5成，批發零售約3成，最高月薪上看4.2萬元。

勞動局長陳信瑜表示，國內疫情逐漸趨緩，每日入境人數也漸進式鬆綁，加上暑期來臨，各行業更積極準備迎接下一波疫後藍海做，尤其是疫情期間受創最嚴重的住宿餐飲業，儲備幹部是企業明日之星，也是本周徵才亮點。

台北寒舍艾美酒店加入本周徵才活動，釋出房務員、櫃檯接待員、宴會廳服務員等多項職缺；麥味登釋出桃園總公司財務專員1名，月薪3.3萬，需有大學學歷，從事帳務處理。

朱記餡餅粥釋出資深廚務員，具丙級中餐烹調技術士證照，月薪3.5萬；財團法人老五老基金會釋出照顧服務員5名，月薪4.2萬以上（含AA碼、績效獎金及年度調薪）。

就服處表示，本周徵才廠商包含台北寒舍艾美酒店、全家便利商店、貳樓餐飲、財團法人老五老基金會、安橋公寓大廈管理維護、微風集團、富樂饗飲、漢堡王、愛關懷居家長照、星聚點、OSIM、金興發、鑫鼎王餐飲、寶雅、新光三越百貨信義二館、四館、麥味登、創鑫生機、朱記餡餅粥、聯維有線電視、彬松科技（icolor）。

就服處表示，此次徵才活動的時間地點，12日在內湖、南港東明青銀、北投就服站舉辦，13日在景美、信義、北投就服站舉辦，14日在艋舺、景美、信義、南港東明青銀、西門就服站舉辦，15日在西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩雇用計畫2.0」計畫，實施期間已延長至明年6月30日；雇用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

疫情 徵才活動 酒店

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