看準生活、運動品牌消費趨勢 汐止遠雄廣場業績成長

新北市汐止遠雄廣場改裝後，引進全國電子、adidas、PUMA、寵物公園等生活業種和運動品牌進駐，加上改裝優惠活動助攻，業績衝高。服務台從1樓移到3樓後，「iFG VIP Lounge」將規劃不同閱讀主題，讓會員購物之餘，也能享受與生活品味合而為一的服務。

遠雄廣場表示，隨著疫情趨於平穩，加上7月滿千送百檔期上場，消費人流逐漸回升。全國電子、adidas、PUMA、寵物公園等10多種品牌進駐後，看好生活業種和運動品牌成長力道。2樓童裝玩具馬詭推出改裝促銷，折扣最多下殺3折，預計8月中旬新裝登場。

遠雄廣場引進寵物公園展店，開幕日起到7月31日，寵物用品最低5折起，滿額另可參加抽抽樂，有機會抽中智能空氣清淨機。讓顧客逛街除了購物或是用餐外，還能享受寵物服務。

引進全國電子瞄準家庭客群，並在日前開幕。門市內匯集SWITCH體驗區、小米、DYSON、SAMSUNG等品牌專區，以及新潮科技豐富精采的3C家電。

全國電子遠雄廣場門市推出大家電66折起，電腦75折起，全館家電9折優惠。另有加1元多1件優惠，消費滿額再抽滾筒洗衣機和銀行分期回饋。購買指定機種電腦加周邊設備，可參加ORIS潛水機械錶抽獎。

adidas、PUMA、李寧等運動品牌，位在遠雄廣場2樓。adidas Original話題十足，3D列印設計ADILETTE 22運動拖鞋，一體成型的設計輪廓展現出十足未來感，材質採用adiFOM超軟中底，確保穿著時的舒適體驗。PUMA代言人Jolin及瘦子宣傳的著用款，也為遠雄廣場挹注時尚潮流感，成為運動族群新主場。