盧廣仲夏夜開唱 音悅淡水登場嗨爆

首次在新北市淡水古蹟舉辦的音樂饗宴「光音淡水－淡古金曲演唱會」昨晚於淡水海關碼頭開唱，由金曲歌手盧廣仲、魏如萱、乱彈阿翔輪番上陣，聚集上千人嗨爆全場，為「港動淡水」系列活動掀起最高潮。

新北市文化局與淡水古蹟博物館今晚在淡水海關碼頭舉辦「光音淡水－淡古金曲演唱會」，邀請金曲歌手盧廣仲、魏如萱、三金得主乱彈阿翔、饒舌歌手大支輪番開唱，也找來街舞男團B.T.O.D、周定緯、原子邦妮等齊聚古蹟，自下午2點一連演出到晚上8點半，馬拉松音樂表演不停歇，熱鬧歡慶淡水開港設關160周年。

文化局長龔雅雯表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來台150周年，市府自年初起就推出「港動淡水」系列活動，全民在古蹟中體驗1862年開港盛況。昨日登場演唱會在淡水古蹟博物館打造夏日音樂「光音淡水」活動，冬日則以光影為主「光映淡水」活動兩大活動，結合「新北五大美學廊帶－藍天海岸古蹟文化」品牌，讓文化資產融入大眾生活。

除在淡水海關碼頭演唱會之外，本月16日至31日每周末還在紅毛城與前清淡水小白宮舉辦活動，包括「白宮牛仔瘋派對」、「好景聲動野餐趣」及「古堡ＤＪ夜店趴」等，並推出情人節版的「音悅遊艇賞古蹟」，讓民眾搭乘遊艇欣賞淡水河古蹟文化風貌度過浪漫佳節。