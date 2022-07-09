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丈夫早逝獨自養大4子女 「超級阿嬤」過世蔡總統送行

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丈夫早逝、獨自養大4個小孩 「超級阿嬤」過世蔡總統送行

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
卓冠廷(右)表示，鶯歌人稱超級阿嬤的廖卓桂(左)，於6月23日在家中離世，享壽81歲。圖／取自卓冠廷臉書
卓冠廷(右)表示，鶯歌人稱超級阿嬤的廖卓桂(左)，於6月23日在家中離世，享壽81歲。圖／取自卓冠廷臉書

新北市鶯歌區有位人稱超級阿嬤的廖卓桂，因丈夫年僅30餘歲過世，她獨自將4個孩子拉拔長大，還償還小叔400萬債務，為家庭分憂解勞，每天睡不到3小時，堅忍不拔精神令人動容。廖卓桂日前安詳辭世，今告別式議員參選人卓冠廷送別，蔡英文總統也特意前來上香致意。

卓冠廷表示，鶯歌人稱超級阿嬤的廖卓桂，於6月23日在家中離世，享壽81歲。廖阿嬤在鶯歌國小、鶯歌國中、鶯歌高職當志工將近20年，也曾是鶯歌國中、鶯歌高職的志工大隊長。阿嬤會帶學生認識有機蔬果一起種菜，部分不愛讀書的學生會拿起鋤頭跟廖阿嬤一起種菜到放學，阿嬤也都趁機鼓勵繼續讀書，不斷地守護、教育鶯歌學生。

卓冠廷表示，按輩份廖卓桂是他宗族的姑姑，但因從小鶯歌小孩都喊她阿嬤，所以也都跟大家一起叫廖阿嬤，也把阿嬤當作親阿嬤看待，小時常吃阿嬤做的糕點和菜，去年拜訪廖阿嬤時，她還說常在電視上看到自己很認真真歡喜。但今年6月後聽聞廖阿嬤身體不舒服，隔天在睡夢中離開。

今日立委蘇巧慧、新北市前議員廖本煙、現任議員蘇泓欽等人，於蔡英文總統帶領下向廖阿嬤拈香致意送別，家屬則向總統表示，廖阿嬤每年接到總統寄的卡片非常高興，感謝總統在國政繁忙之中能來看廖阿嬤，相信阿嬤今天在天上有看到一定很開心。

今日立委蘇巧慧、新北市前議員廖本煙、現任議員蘇泓欽等人，於蔡英文總統帶領下向廖阿嬤拈香致意送別。圖／取自卓冠廷臉書
今日立委蘇巧慧、新北市前議員廖本煙、現任議員蘇泓欽等人，於蔡英文總統帶領下向廖阿嬤拈香致意送別。圖／取自卓冠廷臉書

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