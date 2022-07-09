聽新聞
test
0:00 / 0:00
丈夫早逝、獨自養大4個小孩 「超級阿嬤」過世蔡總統送行
新北市鶯歌區有位人稱超級阿嬤的廖卓桂，因丈夫年僅30餘歲過世，她獨自將4個孩子拉拔長大，還償還小叔400萬債務，為家庭分憂解勞，每天睡不到3小時，堅忍不拔精神令人動容。廖卓桂日前安詳辭世，今告別式議員參選人卓冠廷送別，蔡英文總統也特意前來上香致意。
卓冠廷表示，鶯歌人稱超級阿嬤的廖卓桂，於6月23日在家中離世，享壽81歲。廖阿嬤在鶯歌國小、鶯歌國中、鶯歌高職當志工將近20年，也曾是鶯歌國中、鶯歌高職的志工大隊長。阿嬤會帶學生認識有機蔬果一起種菜，部分不愛讀書的學生會拿起鋤頭跟廖阿嬤一起種菜到放學，阿嬤也都趁機鼓勵繼續讀書，不斷地守護、教育鶯歌學生。
卓冠廷表示，按輩份廖卓桂是他宗族的姑姑，但因從小鶯歌小孩都喊她阿嬤，所以也都跟大家一起叫廖阿嬤，也把阿嬤當作親阿嬤看待，小時常吃阿嬤做的糕點和菜，去年拜訪廖阿嬤時，她還說常在電視上看到自己很認真真歡喜。但今年6月後聽聞廖阿嬤身體不舒服，隔天在睡夢中離開。
今日立委蘇巧慧、新北市前議員廖本煙、現任議員蘇泓欽等人，於蔡英文總統帶領下向廖阿嬤拈香致意送別，家屬則向總統表示，廖阿嬤每年接到總統寄的卡片非常高興，感謝總統在國政繁忙之中能來看廖阿嬤，相信阿嬤今天在天上有看到一定很開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言