影／表揚53個民間救難團體 侯友宜「你們都是活菩薩」

今天中午，新北市長侯友宜出席，在三峽大板根所舉辦的「111年民間救難團體表揚大會」除表揚在餐敘現場53個民間救難團體外，也對現場400多名救難志工致敬「都是他心目中的好人、心目中的英雄、心目中的好漢、都是活菩薩」。

新北市長侯友宜，今天中午出席「111年民間救難團體表揚大會」表揚53個民間救難團體，沒支薪的守護新北水域、溪流安全的辛苦。侯友宜致詞說，設籍新北市有400萬市民，新北市幅員遼闊，海線、水域有145 公里長，還有溪流密集在山區。

這樣一個水域環境，從八里、淡水、三芝、石門一直到東北角、貢寮整個海域，尤其到了夏天、假日，台北市甚至南部到北部來玩的民眾，都會來到新北市近郊海域，從事很多水上運動跟休閒娛樂，像是潛水、立槳、衝浪，這些人的安全都必須要我們一起來守護。

同時，我們也要宣導、要教育，要跟來這邊水域玩水的民眾說，安全真的很重要。所以這12年來，大家一起打拼，讓新北市的水域安全，能夠一步步更進步。