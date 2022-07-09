芝山國小設首間校園日照 在地溝通不良卡關一年

台北市芝山國小即將設置首間小學內老人日間照顧中心，遭議員質疑未與家長妥善溝通，導致美意打折，計畫卡關一年多。芝山國小家長會今建議日照中心成立後，應建立外部機構監督小組協助解決意外事件，「不能拿孩子的命開玩笑」，社會局表示，已有委託廠商執行品質監測機制，接下來可以跟家長討論如何調整。

北市府今舉辦日照說明會，現場民眾看法兩極，甚至有人舉起「假協商真定案」白布條表達抗議。北市議員張斯綱批評，社會局有程序問題，未妥善與家長溝通，才導致家長不滿。議員汪志冰表示，此案應不斷溝通，要有共識成果才會甜美。

社會局表示，為落實一國中學區一日照政策，北市府2019年起研議運用校園餘裕空間設置老人日間照顧中心，經過教育局依據校園餘裕空間標準作業流程盤點，會同社會局至學校會勘後，評估芝山國小忠孝樓3樓可釋出，並於2021年4月辦理公開招標作業與擇定優勝廠商。

社會局表示，北市府於規畫期間陸續辦理4場家長說明會、2場教師說明會、3場日間照顧中心參訪及2場家長會座談會，針對家長提問「校園安全管控」、「出入動線」及「設置門禁管制系統」等提出因應配套措施。

社會局表示，日照中心為確保安全，皆會規畫空間區隔，因此將專設獨立出入口供長者使用，並配置專職保全人力及工作人員協助，並於日照中心兩側將設置圍柵，出入口配合門禁管制。

芝山國小家長會長李宜純表示，建議應該成立外部機構監督小組，以利將來發生意外時，協助處理賠償；另外，校園建築棟棟相連，且共用一個電梯仍有疑慮。與會民眾張先生則認為，推動老幼共學可促進公共利益，無奈此番美意虛耗一年多。

社會局表示，目前規畫服務照顧30名長者，市政府也有委託廠商執行品質監測機制，接下來將與家長討論如何調整。至於電梯共用問題，如果校方認為有需要，可以協助設置獨立的新電梯，專門給學生使用。