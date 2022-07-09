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揮別意外陰影 板橋435課程免費訂材料

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
凡思創藝工作室《毬果刺蝟與他的好朋友》線上課程，透過無毒且環保的輕黏土及大自然物件，做出動物角色與場景。圖／新北市文化局提供
凡思創藝工作室《毬果刺蝟與他的好朋友》線上課程，透過無毒且環保的輕黏土及大自然物件，做出動物角色與場景。圖／新北市文化局提供

新北市板橋435藝文特區3天前發生輕生事件，讓園區蒙上一層陰影，為推廣園區歡樂休息氣氛，藝文特區與4藝文團隊，共同辦理《435暑假做做YEAH》系列課程活動，首波線上DIY教學工作坊將在7月底陸續上線，材料包將在後天開放限量預訂。

新北市板橋區藝文特區，3天前一名家人報案失蹤的補教老師，被工作人員發現吊掛在男廁內輕生，最終送醫不治死亡，讓園區蒙上低迷氣氛。園區目前則規劃暑期活動，希望重拾藝文特區歡樂、休閒氛圍。

首波舉行線上DIY教學工作坊，藉由影像教學與提供預約專屬材料包方式，帶來《竹編工作坊-四海波小花藍》線上課程，從認識竹材及竹編基礎技法開始，讓民眾逐步編織實用竹籃，藉認識基礎技法嘗試、發展更多媒材來創作實驗。

此外，《毬果刺蝟與他的好朋友》線上課程透過無毒且環保輕黏土及大自然物件，做出動物與場景，利用輕黏土基礎製作技巧解說，引導學習製作立體造型，並發揮創造力與想像力自由的進行創作。上述兩堂線上課程材料包，將在7月11日於「板橋435藝文特區」FB粉專開放限量免費預訂。

新北市文化局表示，《435暑假做做YEAH》除7月底線上特色教學工作坊之外，8月即將推出實體教學課程，包含構樹導覽與樹皮扇製作工作坊、立體紙捲畫等多元類型，讓民眾暑期參與多元設計藝術類型課程活動。

板橋435藝文特區粉專：https://www.facebook.com/artzone435

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

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435進駐生物室設計工作室，帶來《竹編工作坊-四海波小花藍》線上課程。圖／新北市文化局提供
435進駐生物室設計工作室，帶來《竹編工作坊-四海波小花藍》線上課程。圖／新北市文化局提供

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