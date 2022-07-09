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平均每日入園最低67人 議員批南港瓶蓋工廠淪瓶蓋公廁

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
南港瓶蓋工廠。記者潘才鉉／攝影
南港瓶蓋工廠。記者潘才鉉／攝影

具知名度的文青咖啡「鹿點咖啡」撤出南港瓶蓋工廠，批評北市產發局不夠努力，讓瓶蓋工廠淪為民眾借廁所的地方。

議員李明賢指出，瓶蓋工廠109年底委外經營至今，期間居然僅有1個月有獲利，累積虧損達到2659萬元；而去年單日入園人數最高曾經破千，今年最低單日居然只有67人，瓶蓋工廠變瓶蓋公廁。

建於日治時期的南港瓶蓋工廠台北製造所，歷經拆除更新，標榜保留日本昭和時代的建築特色，是市府產發局向國產署撥用之歷史建物以及保留建物，整修後依北市市有房地提供使用辦法，公開招標程序，廠商取得使用管理權，命名為「瓶蓋工廠台北製造所」於109年12月5日開幕。

李明賢指出，營運單位依契約按月繳納房地使用費91萬1100元整予以台北市市庫，疫情期間並依市府市有不動產租金減免措施申請減免。但瓶蓋工廠109年底到今年5月期間，僅去年4月盈餘46萬元；特別去年5至8月期間配合防疫封館，更是虧損連連；而今年虧損擴大，至少每月虧損都是破百萬元起跳，全部累積虧損達到2659萬元。

至於參觀人數，去年受到疫情影響，最低平均單日入園是4月份平均每日入園16人，僅舉辦3場活動。而平均單日入園人數最高是11月份1341人，該月會舉辦11場活動；而今年上半年全年維持營運，最低是5月份的平均每日67人，最高是4月557人。

李明賢指出，進駐廠商，開園之後都在20家以下，今年4月達到22家創新高，然而進駐廠商家數變多，入園參觀平均人數卻是減少，李明賢質疑，這是受到疫情影響？還是市府輔導不力？

產發局指出，南港瓶蓋工廠是東區門戶計畫的新創產業策略基地，有鄰南港車站及北流的優勢，有創新創業兼容自造者多元創新為空間功能，可運用歷史建築的特色，作為交流、研習、研發、課程、主題活動等使用為主。

瓶蓋工廠去年5月配合三級警戒停業，去年7月27日降為二級後改採預約參觀及外帶餐點飲料，之後再隨疫情趨緩依規定開放內用。

另外，瓶蓋工廠開幕迄今，營運雖受疫情影響，仍積極督導並協助營運改善，今因應疫情趨緩，產業局將持續監督強化廠區經營成效，並與進駐團隊之間加強良善溝通。

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