汐止造鎮計畫曝光 砸百億興建多功能園區

為推動新北汐止白匏湖周邊整體發展，營建署及體育署於白匏湖規畫多功能運動園區、社會住宅，整合新北市府推動白匏湖生態公園等周邊區域共38公頃土地，經費超過百億元。新北市城鄉局表示，該區域整合生態園區整體開發，避免過度開發提供民眾良好環境，提升汐止整體發展。

位在汐止白匏湖一塊國有地，多年前法務部因監獄超收嚴重，打算在此興建女子看守所，後遇到居民抗議而作罷。

面對蔡英文8年20萬社宅目標，營建署在全台到處找地，就看上了這塊並提出「白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，規劃在此興建1500戶社宅，並搭配體育署興建運動中心及棒球場。

該基地總面積達38公頃，規劃3.7公頃作為多功能運動園區、5.3公頃興建1500戶社宅及社福設施包括老人日照、公托中心、幼兒園，並整合29公頃白匏湖生態公園、紙風車文創園區及周邊水域，發展為白匏湖運動休閒生態園區。

目前總計畫規劃經費達110億元以上，社會住宅佔最大量體經費近91億元，擁有棒球、壘球、籃球、網球場，及韻律、滑板競賽訓練館的運動休閒設施超過21億元，由於社宅完工後勢必大量居民湧入，目前的橫科路等聯外道路將不堪負荷，因此周邊規劃3條8至12米寬聯外道路及人行天橋，總費用達6.1億元。

計畫目前正進行可行性評估，預計今年底開始興辦事業計畫，若順利預計將於2024年底發包，趕上蔡英文8年20萬戶2024達標的目標。新北市城鄉局表示，新北市府將配合中央計畫辦理，該區域擁有廣大自然生態，採區密度開發可維持當地生活品質，提升汐止區域整體發展。國家住都中心則表示，本案尚在評估適宜性，未多做說明。