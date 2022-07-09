北市7/18推振興方案 黃珊珊：類似熊好券

Covid-19疫情重創台北市不少產業，北市府預計再推一波振興方案。台北市副市長黃珊珊今天表示，7月18日左右會推出類似熊好券的促銷方式，也會有完整報告，去年防疫三級警戒影響很大，有稍微調整內容，但主要是希望趕快讓經濟復甦。

黃珊珊今天上午視察福德市場時說，北市府會在18日左右，以類似熊好券的促銷方式推動振興，屆時會有類似熊好券這樣子的方式，這也是為什麼近日她要到市場跟大家說明，因為市府希望有一些市集也能加入這些活動，將來有更多促銷活動他們就可以參加。

至於初步規劃，黃珊珊說，因為內容很多，18日會有完整報告，尤其防疫三級警戒在去年影響很大，內容有稍微調整，但大方向是希望趕快讓經濟復甦。