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計程車司機福音 北市48處中午可免費停車2小時

中央社／ 台北8日電

北市公運處表示，明天起北市48處公有停車場，每日上午11時至下午1時，共2小時計程車可免費停車。

台北市公共運輸處新聞稿表示，北市副市長黃珊珊今日應台北市汽車駕駛員職業工會邀請，前往大直計程車服務站關心疫情期間影響情況，並宣布自7月9日起，北市48處公有停車場，實施每日上午11時至下午1時，共2小時計程車停放免收停車費的優惠措施。

公運處表示，計程車進出公有停車場的停車優惠，市府也全面設定改採車牌自動辨識系統判定優惠時數，計程車駕駛在出場時，不用再像以前要到管理室登記，提升運將朋友們的便利性及提供零接觸服務。

此外，與會工會建議計程車運價調漲及電動計程車快充設施未來仍可提供免費充電，黃珊珊表示，有關計程車運價調整案公工會已發函給公運處，後續將依程序邀集新北市及基隆市政府研商，並召開台北市計程車諮詢及審議委員會議，就本次計程車運價調整案進行審議。

而現行大直計程車服務站電動計程車快充設施為免費充電，公運處將於今年擴大推動其餘4個計程車服務站，後續將衡量普及程度再檢討收費機制。

計程車 停車場

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