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10萬東亞摺翅蝠瑞芳繁殖 台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供
10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供

台2線新北市瑞芳濱海路段蝙蝠洞，是東亞摺翅蝠最大聚集地，每年5到9月期間約10萬隻蝙蝠，會從中部以北各棲地來此繁衍，公路總局為保護幼蝠，將75K處傍晚速限，從60降為40公里，減少因氣旋被捲入車底導致路殺機會。台灣蝙蝠學會指出，小蝙蝠誕生後會學飛，但操控能力不佳，降速可以保護減少路殺機會。

公路總局一工處表示，近來天空常有蝙蝠出現，黑壓壓的小蝙蝠忽高忽低飛翔，一工處為保護這群幼蝠遠離危險，跨單位會勘了解實況，規畫可行性友善方案保護。

首先在台2線設置蝙蝠警示標誌，並在海濱隧道運用蝙蝠光雕投影提醒減速慢行，季節性降低車速，在繁殖季節從傍晚，呼籲6到8月從下午5時到晚間8時，行經75K的車輛，速限60降為40公里，近日搭配CMS可變標誌提醒駕駛人注意降速行駛。

台灣蝙蝠學會理事周政翰對此作法今晚表示，瑞芳濱蝙蝠洞每年5到9月期間，約有10萬隻東亞摺翅蝠聚集，今年也差不多，主要是這裡海拔較低，環境適合且昆蟲等食物多，來自中部以北的東亞摺翅蝠會來此聚集，目的是為了繁殖，9月會陸續離開，隔年再來，年復一年。

周政翰說，母蝙蝠來這裡就像「坐月子」，等小蝙蝠長大就一起離開，因為小蝙蝠學飛時操控能力不佳，會飛較低且慢，車子降速可減少碰撞的機會，起保護的作用。台二線因重車很多，學會也呼籲車輛行經時降速。

基隆鳥會野鳥學會理事沈錦豐表示，基隆鳥會剛成立時，也曾來生態調查，關心在這裡出沒蝙蝠的安全，一開始時有10萬多隻，很高興牠們都還在，每年都回來。新北市動保處表示，東亞摺翅蝠每年5月開始到蝙蝠洞，母蝠約6月生育，7、8月哺育成長，小蝙蝠陸續到外面學飛，長大後9月離開。

10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供
10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供
10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供
10萬東亞摺翅蝠瑞芳濱海路段蝙蝠洞繁殖，台灣蝙蝠學會：降速可護小蝠。圖／台灣蝙蝠學會理事周政翰提供

台灣蝙蝠學會 標誌

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