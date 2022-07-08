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保護小蝠星 瑞芳蝙蝠洞附近降速防路殺

中央社／ 國新北8日電

瑞芳蝙蝠洞每年吸引大批東亞摺翅蝠前來繁殖，目前正是小蝙蝠學飛時節，公路總局在臉書上提醒用路人經過時降低時速防止路殺意外，動保處也提醒觀賞時勿用閃光燈。

公路總局臉書貼文「台2線75公里處降速守護小蝠星」，強調蝙蝠洞是東亞摺翅蝠聚集地，各地母蝙蝠媽媽會飛到此地繁衍與撫育蝙蝠寶寶。

貼文指出，蝙蝠寶寶們誕生後開始學習飛行，由於幼蝠體重較輕，學飛時易被行車氣旋捲入車底而導致路殺事件，為了保護「小蝠星們」，台2線上設置蝙蝠警示標誌，從108年起實施季節性降速規範，速限由60公里降速到40公里。

新北市動保處長楊淑方表示，瑞芳蝙蝠洞每年從4月起，會有母蝙蝠進住洞內，於6、7月生出幼蝠，9月以後母蝠帶著幼蝠飛離遷至台灣南部過冬。

她表示，蝙蝠常棲息在洞穴、天花板屋簷中，通常會在傍晚時分後出沒，多數以吃小型昆蟲包括鞘翅目、雙翅目、鱗翅目、半翅目等為食，對於各類害蟲控制有舉足輕重地位。

她表示，為避免小蝙蝠在這期間遭行車的氣旋捲落地面遭輾斃或撞傷，希望大家在下午5時到7時開車行經時，儘量放慢速度到40公里；賞蝠時一定要遵守不用閃光燈拍照，以及不進入棲所騷擾、不可用手碰觸等原則，尊重及愛護這些野生動物。

蝙蝠 瑞芳

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