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古蹟裡辦趴 林家花園月底舉行爵士宴

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市板橋區的國定古蹟林家花園，將於本月29、30兩日晚間舉辦《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》，將國定古蹟林本源園邸過往舉辦宴席的「定靜堂」廳堂和廣場，重新打造成華麗浪漫的風格。圖／新北市文化局提供
新北市板橋區的國定古蹟林家花園，將於本月29、30兩日晚間舉辦《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》，將國定古蹟林本源園邸過往舉辦宴席的「定靜堂」廳堂和廣場，重新打造成華麗浪漫的風格。圖／新北市文化局提供

位在新北市板橋區的國定古蹟林家花園，將於本月29、30兩日晚間舉辦《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》，將國定古蹟林本源園邸過往舉辦宴席的「定靜堂」廳堂和廣場，重新打造成華麗浪漫的風格。

新北市文化局長龔雅雯表示，活動邀請知名設計插畫師「行動一人郵遞」主理人鄭培哲，帶領速寫林園工作坊，放大視覺感官細細觀察林園建築，還有與沁田好日文創空間合作安排旅人之心香藥草，開啟嗅覺探索香藥草的世界。

隨著夜色漸黑後將有將有歌手薛詒丹，將輕快民謠旋律為基底打造爵士編曲，還有美國與英國籍人士街頭樂隊「泥灘地浪人」，作品融合爵士、藍調、搖擺各種經典樂曲，2組演出樂音隨晚風飄揚。

文化局表示， 《Chill·去林園 五感林園爵士夜宴》即起開放售票，單人票800元、雙人套票1500元，入場服飾若穿著復古摩登風格，只要有戴紳士帽、西裝領結，身著花布裁製之服裝或身上有繡花圖騰，即可獲得獨家紀念古扇。

活動內容包括香氛手作體驗或速寫2選1、音樂演出2組節目、Merci cafe府中特色點心盒及飲品、含情茉茉紀念啤酒2瓶、復古沙龍主題即拍即印。

報名網址：https://www.accupass.com/event/2204141040229919014640

曾以單曲「糖衣」入圍第 11 屆金音創作獎最佳節奏藍調歌曲獎的薛詒丹，將輕鬆歡快的民謠旋律為基底打造爵士編曲。圖／新北市文化局提供
曾以單曲「糖衣」入圍第 11 屆金音創作獎最佳節奏藍調歌曲獎的薛詒丹，將輕鬆歡快的民謠旋律為基底打造爵士編曲。圖／新北市文化局提供

國定古蹟 文化局

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