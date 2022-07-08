士林夜市商圈推抵用券 盼找回學生消費族群

士林夜市受疫情等影響，消費人潮減少，夜市商圈聯合會推出50元抵用券，並提供給附近學校，盼找回學生消費族群。北市副市長黃珊珊今天說，盼透過活動提升夜市人潮。

台北市士林夜市商圈聯合會舉行「士在必行」記者會，包含內政部長徐國勇、黃珊珊等人都出席活動。黃珊珊致詞時說，士林夜市目前很整齊、衛生，但2年多前到夜市時，攤販集中在路中間，影響交通、市容等，因此規劃攤販精進計畫，並建議商圈聯合會納管攤販等作為。

黃珊珊表示，士林夜市過去生意不錯，但曾發生攤販亂開價等狀況，導致學生、市民、觀光客不願至夜市消費，建議夜市商圈聯合會在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間改造夜市，像是替攤販編號等。

她說，商圈聯合會代表也曾赴北市府，盼市府能提出協助振興夜市方式，並期望讓學生再度前往夜市消費，市府後續也將在士林規劃一系列活動，盼能振興夜市。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山接受媒體訪問時表示，盼透過活動扭轉外界對士林夜市的看法，這次規劃提供50元抵用券，並與附近學校合作，盼讓學生族群重回夜市消費，抵用券使用時間從即日起至7月底止。

他說，學生索取等同於新台幣50元抵用券後，可前往貼有夜市商圈聯合會標識的攤販消費，學生若喜歡返回夜市消費，相信人潮就會陸續回籠，盼能振興士林夜市。