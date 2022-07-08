6個月至5歲童打莫德納 北市12日起3管道兼行

北市副市長蔡炳坤今天表示，12、13日可預約6個月到5歲的莫德納嬰幼兒疫苗，30、31日及8月6、7日各擇1天、行政區各擇1校造冊接種；Novavax疫苗則有22家醫院可預約。

台北市副市長蔡炳坤下午至成德區民活動中心視察Novavax疫苗施打情形及宣布北市幼兒莫德納疫苗接種規劃方案。

蔡炳坤表示，今天是Novavax第一天接種，北市有5家醫院可打，例如聯合醫院忠孝院區就有200人施打，一半以上是打第1劑，而下週開始有22家醫院可預約，已有6883人預約施打。

另外，在關於6個月到5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種部分，蔡炳坤表示，12及13日，可在北市疫苗預約平台上預約，醫院也會開設特別門診。

蔡炳坤表示，考量到還是有很多6個月以上到5歲的小朋友在幼兒園或托嬰中心，因此也會安排造冊接種，市府會在7月30、31日，及8月6、7日，各選擇一天，12個行政區各選擇1校造冊接種。