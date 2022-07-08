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北市基隆路地下道 擬8月中旬開放機車行駛快車道

中央社／ 台北8日電

北市松壽路附近基隆路地下道，禁機車行駛汽車快車道多年，北市府交工處今天表示，因交通尖峰時刻行經地下道的機車車流量多，評估8月中旬開放機車行駛快車道。

無黨籍台北市議員邱威傑辦公室與松山信義區議員參選人吳崢發布新聞資料指出，與台北市政府等相關單位前往基隆路地下道辦理會勘，會後建議開放機車可行駛基隆路地下道汽車快車道。

台北市交通管制工程處規劃科長陳詩韻今天接受媒體電話訪問說，鄰近松壽路的基隆路地下道推測過去為讓汽機車分流，設置汽車快車道、機車專用道，機車從松壽路進入地下道後，不能行駛快車道，否則視為違規。

她說，經議員會勘後，建議松壽路附近的基隆路地下道可開放機車行駛汽車快車道，且觀察交通尖峰時刻車流量，統計數據顯示，平均每小時約有1300輛機車，機車車流量確實較多，導致進入地下道時出現擁塞狀況，後續評估開放機車行駛快車道。

她指出，因開放機車行駛基隆地下道汽車快車道，需要調整、施作包含標線、標誌等工程，目前規劃8月中旬可開放機車行駛基隆路地下道快車道，屆時基隆路地下道將變為混合車道。

警方表示，機車行駛基隆路地下道時，違規進入汽車快車道，統計自民國109年至今年6月底止，開罰件數分別為515件、501件、216件，皆依違反道路交通管理處罰條例裁罰，且多為民眾檢舉案。

車道 基隆 北市

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