觀天下有線捐血送好禮 市議員加碼送手沖咖啡

疫情再加上暑假到了，不少民眾捐血的意願降低，血庫存量告急，今(8)日觀天下有線電視公司就舉辦捐血送愛心活動，為提高民眾的捐血意願，準備了豐富贈品，包括拉麵一袋、衛生紙一串等等，新北市議員周雅玲還加碼在現場手沖咖啡送給熱心捐血的民眾。

觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，疫情期間缺血嚴重，有鑑於此觀天下有線電視公司特別捐血活動，這次活動送蠻豐富的禮品，有衛生紙及虎牌拉麵，主要是希望辦捐血活動吸引大家一起做好事做善心。

新北市議員周雅玲指出，最近血庫因為疫情的關係，讓血庫面臨庫存量不足的情況，特別感謝主辦單位觀天下，在第二次舉辦這麼有意義的活動，在得知後也商請能一起盡一分心力，那因為自己之前已經有捐血，所以，今年沒有辦法捲袖做愛心，但是有呼朋引伴一些年輕人中午休息時間來活動現場捐熱血，今天也和咖啡達人Candy老師帶來精品咖啡，自己和服務團隊在現場手沖咖啡，謝謝前來熱心參與，為血庫不足挽袖捐血的捐血人。

汐止區長陳健民說，今天在地的有線電視業者觀天下跟議員服務處舉辦了捐血活動，根據過去往例暑假期間血都會比較缺，也呼籲汐止區民有空都能夠捲袖捐血。

咖啡達人Candy說，今天捐血活動一起共襄盛舉，提供優質及穩定的咖啡服務，募集大家的熱血，是一項有意義開心的活動。

觀天下有線電視公司主辦、新北市議員周雅玲協辦及饕寶王贊助舉辦的愛心捐血、讓愛傳遞活動，募集汐止人的熱血，當天共募集了176袋的血。