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淡水原住民文化健康站 長者跳族舞樂活

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，許多長者也都一起跳起原住民舞蹈。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，許多長者也都一起跳起原住民舞蹈。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區義山里活動中心原住民文化健康小站，包括食衣住行、醫療照護、學習娛樂及各項福利補助，提供原住民長者適當的照護服務，及鼓勵參與社區活動，日前舉辦交流座談會，許多長者也都一起跳起原住民舞蹈。

淡水原住民文化健康站林照清表示，每個星期二到六，都有排滿滿許多的課程，包括了手工藝製作，舞蹈教學，還有健康養身課程都可以提供原住民長者們，有豐富的生活能量，讓來自三芝淡水以及附近的原住民長者參與，每次上課都有近40位的成員。

文健小站，不僅是有提供原住民長者關懷訪視、電話問安諮詢及轉介服務，並視當地需求特性，提供餐飲服務。

淡水區長巫宗仁表示，運用活動中心這麼好的場地，就是希望可以有更好的服務，給原住民長者更細心的關懷，落實高齡人口「在地就養、健康樂活」。

原住民 淡水

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