荷花3D小白鷺地景彩繪 淡水拍照添新亮點

新北市淡水屯山社區每到夏天就是荷花盛開的季節，在淡水屯山里10號橋旁後方的大片荷田旁道路，里長李永清找來藝術家進行3D彩繪地景藝術圖畫，主題以白鷺鷥在荷花田中央，搭配一旁盛開的荷花，民眾來到屯山社區除了在荷花季節外，還可以到這裡打卡拍照。

屯山里長李永清說，過去屯山社區就是以荷花吸引許多遊客來此拍照，因此特別將3D地景藝術加入了荷花的圖案，還有淡水三芝常看到的白鷺鷥，並且在橫跨大屯溪旁的路面，透過多樣生態的呈現，除了用3D趣味角度營造出立體感之外，也可以表現出屯山的好環境。

里長李永清指出，這一座原本是柏油鋪路面，製作成為3D立體彩繪，除了表現出屯山的荷花特色景點之外，也讓大家感受到屯山自然資源環境的美好，更讓大家知道屯山生態的多樣性。