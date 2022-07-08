傳承百年北管軒社 瑞芳「得意堂」將盛大遶境

有著百年歷史的北管軒社瑞芳得意堂，將於明(9)日舉行盛大遶境，屆時將進行交通管制也請民眾多加留意，得意堂的北管軒社傳統已經傳承百年，堂主身為第三代子弟也希望藉由遶境讓更多人重溫當時的盛況，也希望吸引年輕人加入傳承這快要失傳的技藝。

瑞芳得意堂為北管軒社，早期農業社會瑞芳都有許多人加入，是當時最重要的休閒娛樂，北管在陣頭中負責演奏音樂，在神明出巡、婚喪喜慶場合出陣，隨著今年剛好適逢得意堂創建滿百年，堂主羅景琳為第三代身負重任，眼看著傳承三代的軒社可能失傳，今年也特地舉行盛大的遶境活動，屆時將有各地北管軒社前來助陣。

瑞芳得意堂堂主羅景琳說，瑞芳得意堂是瑞芳具有歷史的老軒社，今年剛好創堂滿100年，將於(9)日舉辦遶境祈福的活動，希望藉由盛大的遶境活動，讓地方耆老重溫一下當時的盛況，另外也給年輕一輩的了解這相當具有歷史意義的北管文化，希望能吸引更多年輕人加入北管音樂，讓傳統延續下去。

龍川里長賴鴻春說，瑞芳在採礦興盛時期，一坑路住了許多礦工，當時這些礦工茶餘飯後的最大樂趣就是學北管和陣頭，幾乎住在龍川里的老一輩的都曾是瑞芳得意堂的子弟，這次要遶境活動，又勾起許多老一輩回憶，不過因遶境當天會交通管制，也請民眾體諒。