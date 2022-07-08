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蔡炳坤：重視大巨蛋安全 希望中央審查儘速通過

中央社／ 台北8日電

北市副市長蔡炳坤今天對大巨蛋案表示，原希望營建署可以先發認可通知書，但中央表示21日就要審查煙控模擬，等通過了再請營建署一起發認可函，而市府認為反正之前已等這麼久，再等兩週也無妨，便答應下來。

台北市副市長蔡炳坤下午至成德區民活動中心視察Novavax疫苗施打情形及宣布北市幼兒莫德納疫苗接種規劃方案，會後聯訪被問及大巨蛋議題。

蔡炳坤表示，昨天去內政部拜會的訴求是，審查已告一段落的防火避難性能審查，希望營建署可以先發認可通知書，北市府就可以據此答應遠雄變更建照，大巨蛋就可以施作室內安全梯的防火門、防火牆等；至於消防署審查的煙控模擬審查，就繼續按照專業進行。

蔡炳坤表示，北市府是希望兩者脫鉤，讓先完成審查的部分繼續往下走，但中央表示21日就要審查煙控模擬，等通過了再請營建署一起發認可函，而市府認為反正之前已等這麼久，再等兩週也無妨，便答應下來。

蔡炳坤強調，北市非常重視安全，而消防署要審幾項、怎麼分類等，北市都尊重，只是希望審查儘速通過、絕無要求中央放水之意，「水在你家，我們怎麼放？」

蔡炳坤說，北市本來也沒有要發新聞稿，純就專業討論，後來看到中央發的新聞稿沒有充分表達到北市訴求，加上媒體詢問，才發稿回應。

媒體問及市長柯文哲是否會就大巨蛋一事親自出面，蔡炳坤表示，相關事宜都跟內政部有對口，但若有必要的話柯文哲還是會出面。

北市 蔡炳坤 大巨蛋

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