士林夜市商圈鎖定學生族群 發抵用卷預估帶來3成人潮

士林夜市因鄰近學區，學生族群成為主要推廣對象之一，士林夜市商圈聯合會今舉辦「士在必行」開幕記者會，宣布投入50萬元，鎖定學生族群，發送夜市消費抵用卷。聯合會表示，將與臨近校園接洽，透過學校發放面額50元的消費抵用卷給學生，促進夜市消費，消費卷於即日起至7月31日可使用，預估可帶來3成人潮。

台北市副市長黃珊珊表示，兩年多前由艋舺夜市開辦攤販精進計畫，現在攤販不僅都有自己的攤車，攤位都也畫線移至兩邊，並且輔導攤商納管，讓攤商得到保障，此外先前在商圈紓困的時候，還能直接由市府造冊發放。

黃珊珊表示，士林夜市過去有部分特殊的攤販喊價，導致登上新聞事件，近期趁著疫情來進行攤販精進計畫，還仰賴聯合會長一攤一攤去溝通，現在以完成改革，接下來計畫改造士林地下小吃街。

士林夜市商圈理事長蘇文山表示，自從2008年政府開放陸客來台，導致不肖攤商嚐哄抬價格，產生許多負面新聞，不過經過疫情與推動攤販精進計畫，不肖攤商已不再，此次盼透過活動把士林夜市負面印象反轉。

蘇文山表示，先前台北燈節有使士林夜市人潮回溫，不過又遇4、5月疫情，人潮下滑，如今盼結合周邊學校陽明高中、士林高商、泰北高中等，透過學校發放面額50元的消費抵用卷給學生，促進夜市消費，消費卷於即日起至7月31日可使用，預估可帶來3成人潮。

蘇文山表示，以及7月8日起邀學生擔任美食大使，到夜市拍攝短片，喚起大家對夜市的記憶，並舉辦票選活動，第一名可獲15000元，第二名12000元，第三名8000元，此外，民眾參加投票還能抽50元消費抵用券，預計發出15萬元。

蘇文山表示，9月17日在北藝還有學生嘉年華活動，估超過1000人參與，希望結合社團，讓學生有表演機會跟舞台能展現，來表演學生也會發50元消費抵用券。

另外，北藝中心與台北市政府產業發展局、資訊局、文化局、悠遊卡公司合作，共同推出「士林藝饗券」，7月2日至10月2日期間買票入場的觀眾，就可用台北通或悠遊付APP，現場掃描下載50元折價券，在士林夜市超過130家店消費，合作店家也會持續招募。