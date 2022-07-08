新北33校調漲1成午餐費 侯友宜：教育局會照顧弱勢生

台北市有11%的校園同意要漲價營養午餐，高中最高漲到70塊。新北市教育局表示，經調查，新北340所公私立高國中小，目前計有33所學校午餐價格調漲，調漲後午餐價格約落在50至60元間，漲幅約1成。新北市長侯友宜說，教育局會因應物價、兼顧孩子健康及照顧弱勢族群，3方面做到位。

教育局表示，為確保學校營養午餐品質，學校得依新北市午餐調價原則與流程進行午餐成本與調價分析，並依教育部訂定之高級中等以下學校午餐供應會組織及運作要點規定於校內午餐供應委員會進行討論。

教育局說，各校需將午餐成本分析、調價原因及配套措施於上開委員會中討論，經決議後辦理訂餐家長意願調查，問卷回收率需達7成以上，支持調價家長超過6成後，方得經午餐供應委員會決議調整價格，並函報本局備查、公告校內家長周知。

另外，為減輕就讀新北市立高中職暨國中小學生就學負擔，每年編列預算全額補助弱勢學生午餐，是類學生不受午餐調價影響。

侯友宜表示，這段時間物價通膨問題，教育局一定會謹慎做好評估，因應這一波的物價以及兼顧孩子的健康，以及弱勢族群的照顧，在這3個方面做到位。