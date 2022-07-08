電機、藥師、教師三修 72歲趙憲麟榮獲模範父親

父親節將至，新北市長侯友宜今日前往五股區向獲選今年度模範父親代表的趙憲麟祝賀。趙憲麟兼顧工作與家庭之餘，更不忘積極進修，成功考取師資班及藥師執照，退休後並擔任環保志工及參與濕地巡守任務，守護五股溪流生態，堪稱「斜槓爸爸」，令侯友宜敬佩不已。

今年72歲的趙憲麟，出生於桃園蘆竹，幼年適逢國民政府遷台及韓戰，社會動盪不安，又遭逢父親病逝，但趙憲麟熱愛學習，從小就跟著哥哥習字認讀，還主動到學校旁聽；儘管當時家中講台語，學校教國語，總是「鴨仔聽雷」、「聽攏無」，但他仍勤奮向學，不僅考取武陵中學，最後還考上大同工學院電機工程學系。

趙憲麟畢業後進入中油任職，與妻子結褵，育有一子一女，儘管身負家庭及工作，但他仍鍾情學習道路，因緣際會下成功攻讀台北醫學院藥學系，儘管讀書讀到胃出血，但他從未放棄，最終成功考取藥師執照。

之後趙憲麟考取師資班，並於中油屆齡退休後，轉至國小擔任教師。趙憲麟回憶，當時遇到一位自閉症的學生，在沒有特殊教育資源的年代，他花費無數時間與耐心陪伴成長，經過一個學期的努力，該名學生成績突飛猛進，名列前茅。

趙憲麟退休後，積極推廣太極拳運動，高齡72歲的他仍能輕易「劈腿」，展現柔軟好身板；空閒時間也經常與妻子一同擔任環保志工，從事校園美化工作，並進行濕地巡守任務，維護五股區溪流河川整潔。

趙憲麟與侯友宜分享過去豐富的生命經歷，臉上洋溢喜悅與成就感，還現場指導太極拳動作，令侯友宜直呼：「趙爸爸你比我還忙喔！」、「真的是斜槓爸爸」。