傳林佳龍點頭選新北 藍議員：等同撿人家的剩菜剩飯

總統蔡英文今天中午跟交通部前部長林佳龍會面，外傳林佳龍有望點頭參選新北。藍營議員認為，新北等同於撿別人的剩菜剩飯，新北對民進黨就是過水工具；也有議員說，林佳龍當過交通部長，淡北道路問題至今尚未解決，針對其他重大建設，林佳龍自己要心理有數。

新北市議員葉元之表示，民進黨一直不提名新北市長人選，就是要等台北確定，林佳龍要爭位子，充滿政治算計，根本無心來新北，新北等同撿人家的剩菜剩飯。

葉元之說，林佳龍是不得以來新北，很像撿破爛，對新北市民情何以堪，之前講半天說只選台北，但是為了政治利益還是來選新北，只要不比行政院長蘇貞昌29萬票輸太難看，之後看安排選總統或是入閣。

葉元之表示，林佳龍來新北替他感到委屈，但更為新北市民更委屈。新北對民進黨就是過水工具，選人沒有正當性，市長人選應該要對土地有熱情，而不是混不下去才來選。

市議員陳偉杰表示，只要對市民有福祉、有想法的，都歡迎來競逐市長，但若三心二意或是把市長選舉當作政治籌碼、政治跳板，現在的選民都很理性，眼睛也是雪亮的，心中有沒有新北市民，兩相比較就昭然若揭。

陳偉杰指出，林佳龍說要選北市，又因為總統一句話要選新北，到底了不了解新北市民需要，解決新北市民問題？站在他自己的立場，林佳龍曾當過交通部長，為淡水居民解決淡北道路問題了沒？

陳偉杰表示，他覺得林佳龍對此應該是不以為然，針對新北市重大建設，林佳龍要用什麼角度協助新北市民改善、拓展，林自己要心理有數，很多問題等著要問他。