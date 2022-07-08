消防署：大巨蛋公安審議61項意見 遠雄補件結果

消防署今天表示，大巨蛋經消防技術審議委員會依法審議通知遠雄補件2次，而61項意見是遠雄日前補件結果，且送審資料有多處誤植或不一致，請台北市政府落實督促責任。

大巨蛋因避難層防火性能及煙控模擬審查遲未過關，啟用期程未定，台北市政府昨天前往內政部拜會討論後表示，消防署至今仍未審完煙控模擬，且意見多達61項，不解何以暴增，甚感不解。

內政部消防署今天對此發布新聞資料表示，大巨蛋案是由內政部外聘機關代表、學者及專家等組成消防技術審議委員會，以客觀、公正依程序審查。

消防署指出，消防技術審議委員會在今年3月18日及5月26日開會審查遠雄提出資料，經委員會討論、答詢，對於未能明確回應或有安全疑慮影響，經2次初審決議，請遠雄分別修正9項及6項資料再審。

消防署表示，至於61項意見部分，包含補充熱煙試驗量測儀器校正資格與規格及精度、修正溫度等量測點高度及位置、各區火源燃燒盤規格及配置方式、發煙量與火源大小關係等，這是消防技術審議委員會針對遠雄6月8日補正資料進行會前審查意見，後續由遠雄在下次委員會提出回應說明及審議。

消防署指出，對於未能明確回應或有安全疑慮影響，則列入會議決議，請遠雄再釐清、說明。

消防署表示，消防技術審議委員會對遠雄提送資料，秉持客觀與專業審查，維護公共安全並提供全民安心休閒活動空間，北市府須落實督促遠雄遵循法規標準，以保障建築安全前提，共同依法制程序為維護市民安全把關。