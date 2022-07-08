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市場視察87場遭疑行政不中立 黃珊珊：謝謝幫我統計

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
黃珊珊今日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會。記者潘才鉉／攝影
黃珊珊今日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會。記者潘才鉉／攝影

台北市議員簡舒培爆料黃珊珊擔任副市長以來，安排87場市場視察，質疑是行政不中立，黃珊珊表示，「這是我的工作，所以我覺得認真工作是一種文化，謝謝議員幫我統計。」

黃珊珊今日出席士林夜市商圈聯合會「士在必行」開幕記者會，她說，2年多來一直都在視察市場，光是士林夜市就來超過20幾次、會打電話給會長瞭解民意，「這是我的工作，所以我覺得認真工作是一種文化，謝謝議員幫我統計，我自己也才知道我來了80幾次，也謝謝所有市府同仁、公務員，其實大家都非常認真。」

黃珊珊表示，所以公有市場精進計畫已經有幾十個，改造計畫更是不勝枚舉，大家可以感受到台北市的市場還有商圈還有攤販，都應該有蠻大的進步。尤其像士林夜市，真的是花了很多力氣整頓，也呈現出一定的成果，現在民眾來逛士林夜市會發現真的不一樣。

另外，遠雄大巨蛋原訂10月試營運，因審查作業確定跳票，黃珊珊表示，反正就是依法審查，依法執行，所以也沒有誰敢違法。

黃珊珊 簡舒培 大巨蛋

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