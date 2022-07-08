陳時中應向萬華道歉？蔣萬安：要看他心裡過不過得去

民進黨13日中執會可望徵召衛福部長陳時中參選台北市，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午受訪指出，Omicron變異株可能已經進入社區，也有重複感染的可能性，他應該要把防疫工作做好。媒體追問，陳時中是否應向萬華市民道歉？蔣萬安說，那要看他心裡過不過得去。

蔣萬安上午拜會台北清真寺受訪指出，其實目前的疫情並沒有結束，相關變異株也可能已經進入社區，而且專家指出傳播力可能比Omicron還要多20%，也有重複感染的可能性，這些都是讓民眾非常的擔心，現階段陳時中部長還是衛福部長，也是防疫指揮官，他應該要把自己本身的工作以及防疫工作做好，才符合人民的期待。

至於是否覺得陳時中應向萬華民眾道歉？蔣萬安說，那要看他心裡過不過得去。但是萬華是台北的驕傲，在疫情階段守住疫情第一線，絕對不是破口，這一點萬華人不會忘記。

蔣萬安說，這個時間點，疫情還沒有結束，4月分的時候，當時確診數都還只是百位，死亡案例也都只是個位數，但是現在依然是破萬確診，還有近百的死亡案例。當時4月分陳部長每天坐鎮指揮中心，每天開記者會報數字，但是現在如果是為了個人的選舉，要離開崗，如果是如此，等於是棄人民的健康不顧，人民無法接受。

媒體問蔣萬安，藍營會打「厭中情緒」做選戰的攻防？蔣萬安認為，台北市長的選舉是要爭取市民的期待，怎麼樣提出最好的施政願景，讓市民感受到誰是最適合擔任市長職務，以及帶領台北市走向符合市民期待的未來，帶給市民希望期待，這才是最重要的。