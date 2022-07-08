違規張貼廣告 台東4家業者遭依法停話！

維護市容整潔，台東縣環保局強力取締違規張貼廣告看板、貼子及布條等，年初累計至今共清除323廣告物，開罰5家計8400元，其中4家依電信法停話。呼籲勿違規觸法。

環保局表示，未經申請核准任意張貼廣告，可依廢棄物清理法罰款1200元到6000元，並可即時要求當事人或業者清除，且登載的電話號碼，依法要求電信業者給予停話處分。

台東縣府推展慢生活，營造優美宜人的城鄉面貌，但不少個人或行號業者違規張貼廣告，不僅有礙觀瞻，若未能回收，變成廢棄物也影響環境整潔，環保局今年展開大取締。

環保局發現，電桿、交通號誌設施、行道樹及圍牆圍籬等處，違規廣告最常見，且幾乎都未經權責單位申請核准。年初累計至今共清除323廣告物，開罰5家計8400元，另4家停話。