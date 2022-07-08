收運垃圾棉被 竟滾出50萬手尾錢

新北市新莊清潔隊員，日前收運棉被到場區分類時，竟滾出50萬元現金，但他不敢私吞立即報案，才發現竟是失主母親留下的手尾錢。另三重也有隊員撿到70萬元支票，同樣送派出所招領。環保局昨舉行廉潔表揚，共18名隊員受獎。

三重區一名清潔隊陳家筠，日前執行街道清掃勤務，清除電箱上違規張貼廣告，發現塞在電箱縫隙中皮包，陳員發現後將皮包送至派出所，經警員盤點內容物，竟還有面額70萬元支票2張。環保局昨舉行廉潔表揚，共18名隊員受獎。

除了撿到皮包內70萬元支票，另外還有新莊區清潔隊員連美菊於收運結束回到場區進行分類工作時，從一床包裝完整的大紅棉被中，發現幾捆千元大鈔，清點後竟有50萬元現金，連員立刻將現金全數送交派出所，並在警方協助下尋獲失主，失主表示是母親留下的手尾錢。

新北市環保局昨舉行廉潔表揚，公開表揚去年至今年上半年拒收餽贈及拾金不昧的同仁，由5位清潔隊長及13位清潔隊員代表受獎。環保局表示，今年上半年清潔隊員總計拒絕餽贈13萬5940元的紅包，已全數捐贈予「新北市好日子愛心大平台」，另自去年至今拾金不昧價值近133萬元的鉅額現金、支票、手機或外幣等物件，亦已送交各地派出所備案協尋。

環保局表示，近年來雖然不斷宣導民眾，清潔隊只收垃圾，不收紅包的觀念，只要說聲謝謝，並做好回收分類、垃圾減量，但仍有市民為表達謝意會於交付垃圾時快速塞紅包隨即離開，讓處於忙碌作業清潔隊員無法即時歸還，只能於收運作業完畢後，將此類紅包交予政風單位。