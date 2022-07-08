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花樣戲劇節13日起登場 高中生飆戲展自我

中央社／ 新北8日電

青少年表演藝術聯盟今天表示，疫情仍無法澆熄學生熱愛戲劇的執念，第22屆花樣年華青少年戲劇節7月13日起在新北市立圖書館淡水分館登場，將有全台10組高中戲劇菁英同場飆戲。

青少年表演藝術聯盟（簡稱為青藝盟）發布新聞稿指出，這屆花樣戲劇節以「我」為主題，希望大家長大之後成為一個有能力的人後，不要對社會冷漠，不要對世界轉身，在有能力的時候願意去分享，改變就會從這裡發生，生命就會因此而不同。

青藝盟戲劇節總顧問吳靜吉說，「這次的主題盤點過去的我、定位當下的我，以及預想和創造未來的我。每個階段的我可能有所不同，也可以從10組來自不同地方的青少年戲劇團隊中，看見更多不一樣青少年的自我」。

青藝盟表示，為了讓學生能更精準展現作品，還為每個團隊安排陪伴小天使「戲劇顧問」。其中，戲劇顧問侯威宇表示，不想改變太多他們原來寫的故事內容，即使有些不完美，也想守護他們高中時期最可愛的模樣。

青藝盟表示，花樣年華青少年戲劇節13日至17日、20日至24日共10天，晚間6時30分在新北市立圖書館淡水分館登場。全台共有10組高中學生同場飆戲，歡迎愛好藝術的民眾共襄盛舉。

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