瑞芳濱海60降速至40公里護蝙蝠 台2線小蝙蝠吃飽學飛

台二線75K新北市瑞芳濱海路段有一處蝙蝠洞，是東亞摺翅蝠最大聚集地，每年這個時間母蝙蝠會在此繁衍撫育蝙蝠寶寶，小蝙蝠寶寶誕生後會學習飛行，公路總局保護這群幼蝠，在小蝙蝠復育季節到8月底前，將此路段時速從60降到40公里，避免捲入車底而導致路殺。

公路總局一工處表示，台2線瑞芳濱海處近來天空常有蝙蝙出現，黑壓壓的一群小蝙蝠忽高忽低的飛翔，這裡就是很有名的蝙蝠洞，是東亞摺翅蝠最大聚集地

一工處指出，經觀察，每年特定時間各地的母蝙蝠媽媽會飛到此地，準備年度的重要繁衍與撫育蝙蝠寶寶，蝙蝠寶寶們誕生後 開始學習飛行，由於幼蝠體重較輕，學飛時還不太穩定，很容易被快速行駛造成的氣旋捲入車底而導致難過的路殺事件。

一工處為了保護這群幼幼蝙蝠遠離危險，跨單位會勘了解實況，規畫可行性友善方案保護小蝠星。具體措施為在台2線上設置蝙蝠警示標誌，海濱隧道運用蝙蝠光雕投影聚焦減速慢行，108年起季節性降速規範從60降速40，近日搭配CMS可變標誌提醒駕駛人注意降速行駛。

一工處說，現在正值小蝙蝠的復育時刻，時間從每年6到8月，請民眾特別注意，每日下午5時到8時行經海濱隧道75K附近路段，盡量放慢速度，時速從60降至40公里，讓小蝙蝠吃飽學習慢飛平安返回洞穴，搭配生態友善措施的設置，大家一起守護努力，減少小蝙蝠路殺事件，實現公路生態永續發展