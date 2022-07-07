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大巨蛋煙控模擬審查內政部提61項意見 北市府：甚感不解

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北大巨蛋。圖/報系資料照
台北大巨蛋。圖/報系資料照

台北市副市長彭振聲、蔡炳坤今天率隊拜會內政部次長花敬群，討論大巨蛋消防審查等議題。內政部表示，大巨蛋煙控現場試驗計畫仍有安全疑慮，將依遠雄提出資料送請7月委員會審議。台北市政府表示，大巨蛋煙控模擬審查，自去年6月送內政部，到第2次審查已剩6項意見，但昨日內政部稱審查委員提出多達61項意見，令北市甚感不解。

台北市長柯文哲日前砲轟中央，不要為了對付他，大彎北段、大巨蛋、社子島，每樣都卡。為此，台北市昨拜會內政部，雙方針對相關議題交換意見。

針對大巨蛋，內政部表示，大巨蛋煙控現場試驗計畫尚不符合國家標準規範，仍有安全疑慮，將依遠雄提出資料送請7月委員會審議，並請北市府督促遠雄遵循法規，避免審查延宕。

台北市政府副發言人魏佑任表示，大巨蛋的公安議題，目前停滯在消防署的煙控模擬審查，且自去年6月送到內政部至今還未審完。第1次審查有9項意見，第2次審查剩6項意見；但昨天的討論中，內政部竟表示，審查委員突然提出多達61項意見，意見何以會增生且暴增十倍之多？北市甚感不解。

魏佑任表示，兩位副市長今日率局處同仁前往內政部，是基於服務市民為前提，為順利推動市政重大建設和開放計畫，以私下拜會的幕僚作業形式，透過專業對談，希望將延宕多年案子的問題解決。

北市府與內政部就專業論述進行意見交流，同時也希望中央單位和委員會的下一次審查，可以充分考量北市府提出具體可行但中央未採納過之意見。

在大彎北段的部分，北市府就營建署建議通案原則及配套機制逐項回應說明政策立場，內政部理解市府就空地部分已有差別處理及肯定市府控管作為，後續雙方將共同強化計畫論述，以利社會溝通。

有關社子島開發案，北市府已對內政部土徵小組專案小組第一次會議，逐案檢討評估得否採納之可行性，將在後續會議向委員詳實說明，爭取盡速核定。至於提高拆遷補償金額及加強工廠安置部分，市府在維護民眾財產權益考量上已有規劃，並落實逐戶列管妥予安置。

內政部 大巨蛋 柯文哲

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