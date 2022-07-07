大巨蛋體育賽事比例低於演唱會 議員要求檢討相關規劃

大巨蛋趕在年底營運確定跳票，還遭質疑未來規畫體育賽事比例過低，遠少於舉辦演唱會、大型展演活動場次。市議員簡舒培質疑，大巨蛋違反「建築技術規則」127條，觀眾席在地下地下10.5公尺，而非7公尺以內，恐影響逃生，柯市政應嚴格要求遠雄重新檢討逃生及避難規畫。對此，北市府表示，未來大巨蛋若要舉辦演唱會等活動，仍須向北市府申請。

簡舒培說，根據遠雄的2020年版投資執行計畫書內容，大巨蛋每年體育競技活動比例僅占6％，但演唱會等活動規劃竟高達66％，根本是「掛羊頭賣狗肉」，北市府仍准予認定大巨蛋屬體育場館、演唱會僅為「臨時性使用」，形容大開後門讓遠雄規避法規，這是放水。

簡舒培表示，打棒球還好，大部分觀眾坐在觀眾席，不會坐在球場當中，但演唱會不一樣，若從10.5公尺再往上爬，也有一、二層樓，尤其最熱門的票是在搖滾區，往上逃生要花最多時間，這難道都沒有被檢討？

簡舒培指出，若未來有高比例使用是開演唱會，在地下10.5公尺，逃生需要多少時間？她期待這一點中央能看到，演唱會未來不是臨時使用，而是常態性使用。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩指出，大巨蛋申請時是體育館，才會通過相關規定取得執照，體育場館不適用127條，除非是戲院、集會堂。按照契約大巨蛋是多功能體育館，要辦演唱會不是天天辦，而是臨時辦，對於低於7公尺有安全問題，其實主球場旁邊有4個出口，可直接跑出球體，不用往上跑到1樓。

至於臨時性使用，陳世浩指出，例如市議會前道路，跨年活動封路使用，這就是臨時性使用，因為跨年要把道路為起來，所以市政府要開會討論來這麼多人，交通問題疏散計畫環境衛生怎麼處理，很多問題要去討論，討論完後同意使用，這個就是臨時性使用的概念，而內政部也已認定可臨時性舉辦演唱會，須向北市府提出申請，通過才可舉辦。