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議員指大巨蛋若辦演場會應檢討建築規則 北市將釐清

中央社／ 台北7日電

北市議員簡舒培指出，大巨蛋應檢討是否違反建築技術規則第127條，北市府未要求遠雄還幫忙解套。北市建管處今天表示，將釐清、討論相關規則，檢討結果會回覆給市議會。

遠雄新版大巨蛋投資執行計畫書僅規劃1年10場體育競賽日前惹議。民進黨籍北市議員簡舒培今天接受媒體電話訪問說，大巨蛋若要辦演唱會，恐違反建築技術規則第127條規定，且遠雄至今未檢討，還能按次申請臨時性使用辦演唱會，北市府也協助解套，罔顧公共安全。

簡舒培指出，遠雄在2020年新版投資計畫書內提到演唱會使用場次比體育活動多，像288天有192天開演唱會，但大巨蛋體育場觀眾席位置不在球場內，而演唱會最熱門座位是舞台前搖滾區，若發生狀況，觀眾要從10.5公尺往上逃生，可能有安全性問題。

她說，遠雄能向內政部申請討論免適用建築技術規則第127條，並檢討配套，爭取逃生時間、空間，但因要花時間送審目前卻沒做，要求北市府應告知遠雄須依建築技術規則第127條重新檢討大巨蛋逃生及避難規畫，才能確保公共安全。

北市都市發展局長黃一平表示，針對大巨蛋涉及建築技術規則建築設計施工編第127條，建築管理工程處需釐清相關法條內容及原則，才能進行後續認定，目前都為假設條件，實務還未遇到，還是回歸建管法令進行討論。

台北市建管處指出，有關大巨蛋日後使用涉及建築技術規則第127條法令適用，正持續釐清中，檢討結果將回覆給議會。

建築 北市 大巨蛋

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