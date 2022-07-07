淡海輕軌濃濃藝術風 攜手作曲家共譜進站音樂

新北捷運公司與音樂詩人雷光夏及新銳作曲家陳依婷聯手創作輕軌進站音樂，以「如果要為淡水寫一首歌」為主題，分別推出淡海輕軌綠山線、藍海線進站音樂，從7月開始，邀請民眾打開耳朵，聆聽屬於淡水夏季的聲音。

新銳作曲家陳依婷表示，第一次搭乘綠山線時，最先被幾米裝置藝術品吸引，因此這次進站音樂的創作靈感來自幾米繪本《閉上眼睛一下下》。雷光夏則談及自己的成長記憶，當年父母從南部移居新北三芝，所以她出生的記憶就圍繞著淡水的大海。

音樂詩人雷光夏說，「大學時就讀淡江大學，淡海是我最愛造訪的地點。為淡海輕軌藍海線譜寫進站音樂，是我在創作歷程中，值得留念的記號。

新北捷運公司表示，淡海輕軌進站音樂經過長時間測試，音量分貝符合旅客及附近住戶需求，綠山線從V01紅樹林站到V11崁頂站播放，藍海線則是從V26淡水漁人碼頭站到V28台北海洋大學站播放。

淡海輕軌自107年底通車以來，持續打造「藝術輕軌」品牌形象，不但成為淡海新市鎮居民出行及通勤倚賴的交通工具，更是許多市民假日前往淡水旅遊的選擇，未來旅客候車時都會聽到進站音樂，讓旅客一趟旅程，有兩種體驗。

由於淡海輕軌皆為半開放式站體，把音樂帶進捷運站體，也面臨許多考驗。雷光夏提到，她與聲音工程師前往月台測試，短短幾十秒音樂，就歷經了數個月的調整。她認為，應該要為在地的人們，不想被忘記的記憶，譜寫一段音樂，〈回憶列車〉因此誕生。未來旅客候車時都會聽到進站音樂，這個夏天，聽覺的饗宴就在生活周遭，新北捷運邀請民眾搭乘淡海輕軌來場輕旅行！