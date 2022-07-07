下雨積水難行 汐止康寧街側排水改善中

汐止區康寧街141巷一帶，在靠近高速公路側，之前只要下大雨就容易積水，甚至水深十幾二十公分，影響人車通行，所以，新北市政市府也補助經費進行排水改善工程，目前正在施工中，今(7)日，新北市議員廖先翔特地到現場關心施工狀況還有進度。

北山里長林徵熊說，康寧街141巷到169巷靠近高速公路側，梅雨季節常常積淹水，嚴重時水深及膝，造成行人及汽機車通行危險，因為視線不清楚，造成車禍意外，很感謝相關單位協助進行排水改善，將原本的排水溝加寬，並且畫設綠色人行專用道。

新北市議員廖先翔表示，康寧街是通往台北市東湖重要的幹道，早期在設計的時候沒有考慮到近期因為極端氣候變化產生強降雨，造成排水系統不堪負荷，所以，在新北市政府的補助下，目前汐止區公所正在進行康寧街141巷到169巷路邊排水改善。

廖先翔指出，之前因為有人行道，有一定的高度，所以，水只能從人行道側邊的格柵排水，大雨的時候就會渲洩不及，之前雖然公所也有改善增加排水洩孔，但只是短期的改善措施，那在水利局的協助下將整個排水系統改善，包括將既有的排水溝加寬加大，人行道則降到跟路面平行，利用路面比較大面積的格柵，讓水洩的比較快，改善強降雨路面積水影響人車通行的情形。