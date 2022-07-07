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汐止家扶兒少館開張 服務八百位弱勢童

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止家扶中心位在二樓的兒少館正式啟用，近八百位受扶助兒少，提供更多樣化的服務。圖／觀天下有線電視提供
汐止家扶中心位在二樓的兒少館正式啟用，近八百位受扶助兒少，提供更多樣化的服務。圖／觀天下有線電視提供

汐止家扶中心位在二樓的兒少館正式啟用，規劃多功能教室、遊戲室等多功能空間，提供弱勢家庭兒童課後輔導及才藝學習，特別設計的空間規劃，溫馨明亮，提供汐止及鄰近七堵，近八百位受扶助兒少，更多樣化的服務。

基隆家扶中心「兒少館」落成啟用，揭牌儀式除了家扶基金會、新北市議員白珮茹、汐止區陳健民及里長們都出席參加，活動也邀請在場的貴賓，一起攜手做祝福小船並放在燈塔之上，將祝福轉為孩子助力，陪伴勇往直前，

汐止家扶中心督導陳卉瑩表示，適逢基隆家扶55週年，汐止家扶也在地方服務第11年，很高興歷時三年的兒少館正式啟用，大家可以看到有一些特別的展區，以『最重要的小事-家扶陪伴我的那些日子』為主題，展出中心55年的服務軌跡影象，記錄了基隆家扶55年來與社會大眾共同努力過的愛與關懷活動。

汐止家扶中心委員會顧問胡朝進說，很高興基隆家扶兒少館在汐止家扶中心二樓設立，感謝各界及愛心人士參與，兒少館服務鄰近鄉鎮鄰里，現在汐止設立這個館可以嘉惠汐止再加上七堵大概800位的孩子們，因為汐止就有將近四百戶的受扶助家庭，另外，也有跟中心主任建議可以提供汐止社區社團辦活動的場所，讓空間活化利用。

陳卉瑩指出，兒少館是基隆家扶第一個專屬孩子使用的場館，提供弱勢家庭兒童課後輔導、才藝研習與中心各項活動辦理之運用，為了活化館舍使用，未來也將提供社區租借使用。兒少館的設計概念以船為意象，館舍內的大船頭造型，象徵陪同兒少乘風破浪、克服困難、指引方向的意涵，小船櫃台則是象徵著在地扎根服務永續發展，館內設有音樂教室、舞蹈教室、諮商遊戲室、親子廚房…等多元化空間讓孩子可以適性發展興趣。

汐止 家扶中心 基隆

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