雙溪區新住民留鄉留「香」 深耕在地飲食產業

越南新住民阿桃，在新北市雙溪區深耕二十多年，阿桃和家人所經營的小吃店，除了將越南家鄉美食發揚光大，撐起地方飲食產業的一片天，更是雙溪其他新住民姊妹的「解憂雜貨店」。

新北市雙溪區市區由中華路貫穿，沿途店家林立不乏許多美食，其中阿桃越南美食，一大早就有不少人來當早餐吃，相當特別。

阿桃本名陳金草，家鄉在越南胡志明市，談到剛嫁到台灣的雙溪，她第一個無法適應的就是天氣，越南一年四季都風和日麗，雙溪則是一到冬天就濕冷，衣服還得多穿好幾件，加上市區和鄉下的氣氛完全不同，所以她也適應了好一陣子，幸好夫家的人都把她當做自己親人一般對待，讓她很感謝。

二十多年前剛到台灣，中文還不是很流利，除了和家人溝通外，她靠看電視，學會聽和認字，甚至現在也可以說得一口流利的台語。

很多新住民來到台灣後，為了賺取收入而開小吃店，也藉此把家鄉的美食發揚光大，但阿桃卻是反其道而行，來台灣工作了五年，然後才自己開店，本身在越南就有一手好廚藝的阿桃，開店後更是如魚得水，將家鄉的美食帶進雙溪，另外她也深知現代人吃得健康，尤其老年人更不能吃太負擔的食物，因此口味也有進行調整。

這幾年下來，越來越多人可以接受異國料理，阿桃也會因應台灣人的口味，做出較清淡，且健康的飲食文化，因此很多學生和公務機關，甚至老年人，對於她們家的美食，接受度都很高。

注腳雙溪工作室負責人簡淑慧說，阿桃小吃店是我們在體驗雙溪一日生活前半段最重要的一個站點，阿桃會很熱情活潑的去表現出雙溪在地的里山智慧，雖然阿桃不是土生土長的雙溪人，但二十幾年下來，她比雙溪人更了解雙溪，雖然她賣得是越南家鄉味，但她用大量的應用在地的植物，例如:魚腥草，薄荷葉，九層塔等等，這些都常常應用在她新鮮的食材上面，那會增加在地的這些口感跟美味。

雙溪地區早期新住民有一百多人，但這幾年下來不少新住民跟著丈夫到大城市去發展，留下來的姊妹大約只有五十位，為了幫助這些在地深耕的姊妹們解決各項疑難雜症，因此也成立的雙溪合誼新住民協會，阿桃以自身在地深耕多年的經驗，給予新住民及其家人支持與鼓勵，也使阿桃越南小吃店成為雙溪區新住民的「解憂雜貨店」。

二十幾年前外籍新娘政策，現今，因為雙溪區年輕人口外流，她們成為雙溪重要的人口，從阿桃的身上可以看到，22年前來到台灣的越南新娘，在完成傳宗接代，照顧老人的任務後，如今已成為雙溪人飲食生活重要的店家，也是新住民姊妹們重要的接地據點，甚至撐起地方飲食產業的一片天。