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金山有陸上衝浪練習場 入門到高階都適用

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區中角國小打造陸上衝浪練習場，讓學生初學不需要直接面臨大海的不確定因素。圖／紅樹林有線電視提供
金山區中角國小打造陸上衝浪練習場，讓學生初學不需要直接面臨大海的不確定因素。圖／紅樹林有線電視提供

金山是靠海的城市，中角國小最靠近北部知名的衝浪基地中角灣，學校還開啟衝浪課程與社團，新北市政府打造陸上衝浪練習場，讓學生初學不需要直接面臨大海的不確定因素，根基打穩再到海上去實際嘗試衝浪，同樣的場地也有適合中、高階選手的需求。

衝浪教練傅君然說，在還沒有打造陸上衝浪練習場之前，學生就是在運動場做陸面上的練習，偶而會應用教具創造浪的坡度讓學生感受，現在有專門模擬衝浪各式浪高、角度的練習場可以教學，學生在練習衝浪轉身等基本動作都可以學習更有效率。

初學者可以說是幾乎趴在滑板上感受浪的高低，而同樣的場地也有適合中、高階選手的需求，不同的浪高與難度，讓練習更加全面，如此也讓金山的衝浪教育能夠接續不再限於入門教學，還能夠向居民或是有興趣的民眾推廣，讓親水、愛海的觀念落實與紮根。

金山

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