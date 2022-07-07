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新北礦山藝術季8月開跑 神鼓與時尚結合山谷間

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
文化夜選在具陰陽海、十三層選煉廠及黃金瀑布的水湳洞辦理，以選煉廠為舞台搭配礦業山景及陰陽海，設計巨型舞台。圖／新北市黃博館提供
文化夜選在具陰陽海、十三層選煉廠及黃金瀑布的水湳洞辦理，以選煉廠為舞台搭配礦業山景及陰陽海，設計巨型舞台。圖／新北市黃博館提供

新北市府為提升瑞芳發展，今年8月將在水湳洞推出「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」，結合時尚展演、優人神鼓及礦山文化演出，在天然特殊環境帶領民眾感受礦山故事。

水湳洞、金瓜石、九份合成的水金九，是新北市轄內金礦產業遺址，2022礦山藝術季8月6日將在水湳洞推出「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」，文化夜選在具陰陽海、十三層選煉廠及黃金瀑布的水湳洞辦理，以選煉廠為舞台搭配礦業山景及陰陽海，設計巨型舞台。

新北市立黃金博物館表示，節目邀請針織女王潘怡良在山海間展開時尚藝術展演。潘怡良加入水湳洞選煉廠層疊、斑駁及礦脈紋理特色以及水金九山城美麗，將礦山地景轉化為時尚服飾，攜手設計師設計40套礦系服飾，象徵礦山不同樣貌且別具個性。

黃博館說，本次展演邀請藝術團隊參與，有傳統雜耍新象劇團、鬼才編舞家李冀禹、華語樂壇實力派歌手趙傳壓軸。礦山藝術季於8月6日晚間開演，民眾可先到金瓜石觀賞地景藝術，晚間欣賞服飾、擊鼓演出，入住合作民宿9折優惠，並可獲得礦山好康券免費參觀新北市立黃金博物館。

指定民宿及活動詳情請上礦山藝術季官網：https://www.mineartfestival.com

礦山藝術季8月6日將在水湳洞推出「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」活動。圖／新北市黃博館提供
礦山藝術季8月6日將在水湳洞推出「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」活動。圖／新北市黃博館提供

礦山 黃金博物館 金瓜石

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